Mauricio Barbieri valoriza empate na casa do Vélez Sarsfield

Na Argentina, o Red Bull Bragantino disputou o seu primeiro jogo como visitante na Libertadores da América e ficou no empate com o Vélez Sarsfield por 2 a 2.
Após o confronto, o técnico Mauricio Barbieri exaltou o seu grupo e acredita que o Massa Bruta poderia ter saído com os três pontos.
‘Penso que teríamos condição de buscar a vitória, com muito respeito à equipe do Vélez, que é uma boa equipe. Mas eu acho que a gente conseguiu em alguns momentos pontuais mostrar superioridade, que poderíamos buscar outras situações e o gol. Dentro de tudo o que aconteceu dentro da partida é um ponto com sabor de vitória. Por tudo que aconteceu, com um homem a menos, pela dificuldade de enfrentar o Vélez aqui, é um ponto com sabor de vitória’, afirmou na coletiva.
Com a igualdade fora de casa, o Bragantino está na liderança da chave C ao lado do Estudiantes. Ambos têm 4 pontos.