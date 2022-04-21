Mauricio Barbieri comemora 'jogo maduro' do Red Bull Bragantino

No estádio da Serrinha, o Red Bull Bragantino passou sufoco, saiu atrás do marcador, porém conseguiu a virada e uma vitória por 2 a 1 diante do Goiás.
Na análise do técnico Mauricio Barbieri, o Massa Bruta apresentou maturidade para sair com o resultado e valorizou seus atletas.
‘Fizemos um jogo bastante maduro, seguro. Tivemos circunstâncias difíceis, como duas trocas que tivemos que fazer no primeiro tempo. Isso nos limitou a mexer no segundo tempo. Perdemos também jogadores no segundo tempo. No geral, controlamos bem o jogo. O Goiás não teve grandes chances, a não ser na bola área. Levamos um bom resultado. Um resultado que não deixa nada definido, mas um resultado importante para o segundo jogo’, afirmou.
Red Bull Bragantino e Goiás voltam a se encontrar no dia 21 de maio, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.