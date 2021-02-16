Mauricio Barbieri comemora a vaga para a Sul-Americana

Crédito: Ari Ferreira/Bragantino

Se o Bragantino sonhava pela briga por uma vaga na Libertadores da América, nesta terça-feira o cenário é diferente após o empate sem gols com o Sport na Ilha do Retiro.

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Por outro lado, o Massa Bruta, que fica na 11 colocação, garantiu uma classificação para a próxima edição da Copa Sul-Americana, feito comemorado por Mauricio Barbieri.

‘O destaque positivo fica por conta de que com esse ponto a gente assegura vaga na sul-americana, uma competição que o Bragantino volta a disputar depois de 25 anos, eu acho que é um feito muito importante e é por isso que eu parabenizo toda a equipe, o staff e o clube de uma maneira geral’, declarou.