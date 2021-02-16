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Mauricio Barbieri comemora a vaga para a Sul-Americana

Apesar do empate fora de casa contra o Sport, o Massa Bruta garantiu o calendário internacional para 2021...
LanceNet

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Publicado em 

16 fev 2021 às 15:26

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 15:26

Crédito: Ari Ferreira/Bragantino
Se o Bragantino sonhava pela briga por uma vaga na Libertadores da América, nesta terça-feira o cenário é diferente após o empate sem gols com o Sport na Ilha do Retiro.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Por outro lado, o Massa Bruta, que fica na 11 colocação, garantiu uma classificação para a próxima edição da Copa Sul-Americana, feito comemorado por Mauricio Barbieri.
‘O destaque positivo fica por conta de que com esse ponto a gente assegura vaga na sul-americana, uma competição que o Bragantino volta a disputar depois de 25 anos, eu acho que é um feito muito importante e é por isso que eu parabenizo toda a equipe, o staff e o clube de uma maneira geral’, declarou.
Com 49 pontos, o Bragantino encara o Goiás, fora de casa e o Grêmio no Nabizão antes de fechar a sua participação no Brasileiro.

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