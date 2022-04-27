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futebol

Mauricio Barbieri avalia o desempenho do Bragantino na Argentina

Treinador analisou o futebol apresentado pelo seu time contra o Estudiantes de La Plata...

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 10:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 abr 2022 às 10:24
Em La Plata, o Red Bull Bragantino visitou o Estudiantes e acabou derrotado por 2 a 0, placar que impôs a primeira derrota do time na Libertadores da América.
- VEJA A TABELA DA LIBERTADORES
Na coletiva de imprensa, o técnico Mauricio Barbieri analisou o resultado e lamentou o placar contra a sua equipe.
Não conseguimos muito fazer nosso jogo em função do tipo de jogo deles. Disputa da primeira e da segunda bola. Eles fazem um jogo muito mais físico do que estamos acostumados. Não conseguimos colocar muito a bola no chão. Isso deixou eles confortáveis no jogo’, declarou, antes de completar:
'No segundo tempo acho que o Estudiantes voltou fazendo o jogo deles, de muita disputa. Em uma disputa em escanteio anterior ao primeiro gol, o Renan teve que sair porque tomou pancada. Depois, o Léo também teve uma pancada. É um time muito agressivo. Às vezes, jogam no limite da agressiva. Acho que a o árbitro favorecia esse tipo de jogo. Na sequência, tomamos o gol. Eles são muito forte na bola parada. Depois, faltou equilíbrio. E com o segundo gol, ficou mais difícil recuperar’, comentou Barbieri.
Na próxima jornada, o Red Bull Bragantino vai em busca da recuperação contra o Vélez Sarsfield, em casa.
Crédito: Divulgação/Bragantino

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