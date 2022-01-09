futebol

Matonense x Fluminense: onde assistir, horário e provável time

Invicto, Tricolor precisa apenas de um empate para se isolar na liderança do Grupo 6; Moleques de Xerém já estão classificados da próxima fase da Copinha...
09 jan 2022 às 15:57

Publicado em 09 de Janeiro de 2022 às 15:57

Nesta segunda-feira, o Fluminense encara o Matonense, às 15h15, pela terceira rodada da Copinha, na sede de Matão (SP). Após vencer a Jacuipense-BA na estreia, e o Fast Clube-AM no último jogo, o Tricolor entra em campo para conquistar a liderança do Grupo 6. Para atingir a primeira colocação, a equipe precisa apenas de um empate com o time da casa. Com a vitória na segunda rodada, o Flu se classificou para a segunda fase, uma vez que Jacuipense-BA e Fast Clube-AM se enfrentam nesta rodada e somente um poderá ultrapassar os Moleques de Xerém. Logo, até mesmo em caso de derrota, o time avança na Copinha. FICHA TÉCNICA ​Matonense x Fluminense
Data/Hora: 10/01/2022, às 15h15Local: Estádio Dr. Hudson Buck Pereira, sede de Matão-SPÁrbitro: Wilson Adalberto SilvaAssistentes: Gilberto Aparecido Romachelli e Eduardo Augusto BorgesQuarto árbitro: Carlos Fernando MoreiraAnalista de vídeo: Carlos Donizeti Pianosqui​Onde assistir: SporTVFLUMINENSE (Técnico: Eduardo Oliveira)Thiago, Jhonny, Davi, Felipe, Marcos Pedro; Alexsander, Edinho, Wallace; Matheus Martins, John Kennedy e Alexandre Jesus.
Fluminense está invicto e classificado para a segunda fase da Copinha (Mailson Santana/Fluminense FC)

