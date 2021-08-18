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Matías Lacava é pré-convocado para a seleção da Venezuela

Meia-atacante está na pré-lista para os jogos das Eliminatórias no início de setembro...

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 11:25

LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2021 às 11:25
Crédito: Divulgação/Santos FC
O meia Matías Lacava está na lista preliminar dos convocados pela Seleção da Venezuela para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 contra a Argentina, o Peru e o Paraguai, em setembro.Além dele, o meia Yeferson Soteldo, ex-Santos, também aparece entre os nomes pré-selecionados. A lista oficial deve sair nos próximos dias. A Venezuela está na nona colocação da tabela de classificação geral da América do Sul.
É a segunda convocação do meia para a Seleção principal da Venezuela na temporada. Se ele estiver na lista principal, deve voltar a tempo para a estreia da categoria Sub-23 na Copa Paulista, que tem data marcada para o dia 14 de setembro.Há quase duas semanas desde sua chegada oficial no Santos, o venezuelano vêm se destacando nos treinos da equipe Sub-23 do clube.

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