Matías Lacava é pré-convocado para a seleção da Venezuela

O meia Matías Lacava está na lista preliminar dos convocados pela Seleção da Venezuela para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 contra a Argentina, o Peru e o Paraguai, em setembro.Além dele, o meia Yeferson Soteldo, ex-Santos, também aparece entre os nomes pré-selecionados. A lista oficial deve sair nos próximos dias. A Venezuela está na nona colocação da tabela de classificação geral da América do Sul.