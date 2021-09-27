Matheus Salustiano, zagueiro do Goiás, projeta duelo com o Vasco em São Januário: 'Focado nos três pontos'

Crédito: Matheus Salustiano falou sobre a disputa por uma vaga na zaga do Goiás (Divulgação/Goiás

Desde a chegada do técnico Marcelo Cabo, o Goiás tem feito uma campanha com muita regularidade e demonstrado credenciais para voltar à elite. No entanto, o time vem de duas derrotas seguidas, uma delas no clássico contra o Vila Nova (GO). Diante do Vasco, o Esmeraldino busca voltar a vencer e se aproximar do líder Coritiba. Em entrevista exclusiva ao LANCE!, o zagueiro Matheus Salustiano projetou o duelo contra a equipe carioca. - Um jogo muito difícil na casa do adversário que tem uma camisa muito pesada no cenário nacional, mas vamos jogar da mesma forma, respeitando adversário, mas focado nos três pontos fundamentais - disse o zagueiro, que afirmou que os goianos ligaram o alerta depois da primeira sequência negativa na competição:

- Sim, ligamos o sinal de alerta com essa sequência negativa, mas temos um grupo forte e a gente sabe onde quer chegar e vamos fazer de tudo pra chegar lá . Dependemos de nós mesmo, de mais ninguém - completou.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro ​Para o duelo contra o Cruz-Maltino, o técnico Marcelo Cano não poderá contar com o zagueiro David Duarte, que recebeu o terceiro cartão amarelo. A tendência é que Salustiano dispute a vaga com Iago Mendonça no setor defensivo do Esmeraldino. O atleta revelou como é a relação com o treinador e a disputa na defesa alviverde.

- O pessoal que vem jogando mais (no sistema defensivo do Goiás), o Deivid e o Reynaldo, vem fazendo grande campeonato, juntamente com a equipe toda. Rapaziada do meio para frente tem muito saldo nisso também, por que a nossa marcação começa lá do ataque, isso ajuda muito a gente lá atrás - afirmou o camisa 13, que acrescentou:

- Não só comigo, mas com todo grupo, a relação é muito boa (com o treinador Marcelo Cabo). Trabalho vem sendo muito bem feito e estamos colhendo frutos dele nos jogos - revelou.

+ Próximo adversário do Vasco, Goiás tem uma das melhores defesas, mas vem de duas derrotas na Série B

Longe de seus domínios, os goianos têm a terceira melhor campanha com 20 pontos, em cinco vitórias, cinco empates e apenas três derrotas. Nas últimas dez rodadas, a equipe venceu metade de seus jogos e somou mais dezoito pontos. O atleta, de 28 anos, revelou que o time joga da mesma maneira fora de casa, sempre em busca de trazer os três pontos na bagagem.