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Matheus Salustiano, zagueiro do Goiás, projeta duelo com o Vasco em São Januário: 'Focado nos três pontos'

Com a suspensão de David Duarte, defensor disputa posição entre os titulares do Esmeraldino nesta segunda. Alviverde está no G4, mas vem de duas derrotas na Série B...

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 11:00

LanceNet

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Publicado em 

27 set 2021 às 11:00
Crédito: Matheus Salustiano falou sobre a disputa por uma vaga na zaga do Goiás (Divulgação/Goiás
Desde a chegada do técnico Marcelo Cabo, o Goiás tem feito uma campanha com muita regularidade e demonstrado credenciais para voltar à elite. No entanto, o time vem de duas derrotas seguidas, uma delas no clássico contra o Vila Nova (GO). Diante do Vasco, o Esmeraldino busca voltar a vencer e se aproximar do líder Coritiba. Em entrevista exclusiva ao LANCE!, o zagueiro Matheus Salustiano projetou o duelo contra a equipe carioca. - Um jogo muito difícil na casa do adversário que tem uma camisa muito pesada no cenário nacional, mas vamos jogar da mesma forma, respeitando adversário, mas focado nos três pontos fundamentais - disse o zagueiro, que afirmou que os goianos ligaram o alerta depois da primeira sequência negativa na competição:
- Sim, ligamos o sinal de alerta com essa sequência negativa, mas temos um grupo forte e a gente sabe onde quer chegar e vamos fazer de tudo pra chegar lá . Dependemos de nós mesmo, de mais ninguém - completou.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro ​Para o duelo contra o Cruz-Maltino, o técnico Marcelo Cano não poderá contar com o zagueiro David Duarte, que recebeu o terceiro cartão amarelo. A tendência é que Salustiano dispute a vaga com Iago Mendonça no setor defensivo do Esmeraldino. O atleta revelou como é a relação com o treinador e a disputa na defesa alviverde.
- O pessoal que vem jogando mais (no sistema defensivo do Goiás), o Deivid e o Reynaldo, vem fazendo grande campeonato, juntamente com a equipe toda. Rapaziada do meio para frente tem muito saldo nisso também, por que a nossa marcação começa lá do ataque, isso ajuda muito a gente lá atrás - afirmou o camisa 13, que acrescentou:
- Não só comigo, mas com todo grupo, a relação é muito boa (com o treinador Marcelo Cabo). Trabalho vem sendo muito bem feito e estamos colhendo frutos dele nos jogos - revelou.
+ Próximo adversário do Vasco, Goiás tem uma das melhores defesas, mas vem de duas derrotas na Série B
Longe de seus domínios, os goianos têm a terceira melhor campanha com 20 pontos, em cinco vitórias, cinco empates e apenas três derrotas. Nas últimas dez rodadas, a equipe venceu metade de seus jogos e somou mais dezoito pontos. O atleta, de 28 anos, revelou que o time joga da mesma maneira fora de casa, sempre em busca de trazer os três pontos na bagagem.
- Não existe segredo, a gente vem jogando dentro ou fora de casa da mesma forma e isso tem nos dado muitos resultados positivos fora de casa - finalizou o zagueiro.

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