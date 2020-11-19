Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Matheus Ribeiro fala de esforço para seguir na Chapecoense: 'Pesou a maneira que fui recebido'
futebol

Matheus Ribeiro fala de esforço para seguir na Chapecoense: 'Pesou a maneira que fui recebido'

Jogador que está emprestado pelo Santos exalta grupo e não vê possibilidade da equipe cair drasticamente de produção pensando no acesso...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 nov 2020 às 16:31

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 16:31

Crédito: Márcio Cunha/ACF
Líder do Brasileirão da Série B e cada vez mais próxima de assegurar seu retorno a elite do futebol nacional em 2021, a Chapecoense tem conseguido manter as peças que estruturaram a campanha até aqui como, por exemplo, o lateral Matheus Ribeiro.
Para o jogador que está na Chape por empréstimo do Santos, se posicionar à favor da permanência mesmo depois de se lesionar e perder espaço no time titular está intimamente ligado ao fato do acolhimento do clube, da cidade e também da proximidade com sua terra natal, a cidade gaúcha de Erechim, que fica pouco menos de 100 quilômetros de Chapecó:
- Pesou na minha decisão a maneira que fui recebido aqui, tanto pela diretoria como pela comissão técnica do Umberto que me acolheu super bem. A cidade também, é próxima a minha casa, me sinto bem. Por isso fiz esse esforço para ficar e estou muito feliz com essa continuidade.
- A lesão realmente atrapalhou a sequência boa que eu vinha tendo de 15 jogos seguidos. Infelizmente aconteceu, perdi um período importante e os companheiros que estiveram no meu lugar corresponderam bem e merecem continuar jogando. Agora eu tenho que batalhar muito e aproveitar, se tiver mais uma oportunidade, para voltar a equipe - agregou.
Nesse momento, a equipe lidera a Série B com 10 pontos de distância para o Juventude, primeiro clube fora do G4. Por isso e também através da convivência diária, Matheus Ribeiro não vê o plantel correndo risco de cometer erros que possam comprometer o acesso do Verdão do Oeste:
- Em relação a isso (risco de queda brusca no segundo turno) é ter 100% de tranquilidade, o grupo é muito focado. A Série B é muito dinâmica, um perde e ganha constante, então o time precisa estar o tempo todo focado para atingir o objetivo principal, que é o acesso.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chapecoense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Penha: o nome da devoção capixaba
Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele ou Boneco? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele e Boneco estão no Paredão; veja quem votou em quem

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados