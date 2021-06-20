Matheus Neris, do Cruzeiro, está na mira do Guarani

O volante Matheus Neris é alvo do Guarani. O time paulista negocia com o Cruzeiro a liberação do jogador, de 22 anos, que chegou ao time mineiro no início do ano. O meio de campo sequer foi relacionado para os últimos dois jogos da Raposa, contra Ponte Preta e Operário-PR, pela Série B. O jogador é alvo antigo do Bugre Campineiro, que tenta um empréstimo do volante até o fim da Série B deste ano. Matheus tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2022. Cruzeiro e Guarani estavam conversando há alguns dias, mas com a saída de Felipe Conceição, o negócio esfriou. Porém, o time de Campinas retomou as conversas e nos próximos dias pode haver alguma resolução. A informação do interesse bugrino foi veiculada pelo GE e confirmada pelo L!. Sem uma grande sequência na equipe, Matheus Neris jogou 11 vezes, sendo quatro como titular, porém sem marcar gols. Neste momento, o volante tem a concorrência de Flávio, Matheus Barbosa, Rômulo, Adriano, Ariel Cabral e Jadson.