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Matheus Nascimento, do Botafogo, vibra com convocação: 'Sensação que o trabalho está sendo reconhecido'

Atacante, um dos artilheiros do Campeonato Carioca, foi chamado para a Seleção sub-20...
LanceNet

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Publicado em 

09 mar 2022 às 19:47

Publicado em 09 de Março de 2022 às 19:47

O Botafogo tem um representante na Seleção Brasileira sub-20. Matheus Nascimento foi convocado pelo treinador Ramon Menezes para dois amistosos visando o Sul-Americano da categoria. Em entrevista ao site oficial do Glorioso, o camisa 90 comemorou a chamada.+ CEP diz que 'não teve ressalvas' em SAF do Botafogo e John Textor: 'Trabalhamos por dois anos pela S/A'
– Estou bem feliz. Sou muito grato a Deus, a minha família e a todos que me apoiaram para alcançar mais uma convocação na carreira. Mas agradeço, principalmente, ao Botafogo e todos os funcionários do clube que me oportunizaram mais uma vez poder vestir a camisa do Brasil. É sempre um prazer e dá uma sensação de que o meu trabalho está sendo reconhecido - afirmou o atacante.
Mesmo com a convocação, o Botafogo pode ter Matheus Nascimento para as semifinais do Campeonato Carioca. Para isso, precisa terminar na terceira colocação - assim, jogaria as partidas 16 ou 17 e 19 ou 20 de março, antes de se apresentar à Canarinho.
– Em toda convocação busco não só meu crescimento profissional e desenvolvimento próprio, mas também representar a força da base do Botafogo. É isso o que buscarei mais uma vez nesses treinos e amistosos em Salvador, para me tornar um jogador cada vez mais preparado para os desafios que virão - completou Matheus.
Crédito: MatheusNascimentoemaçãopeloBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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