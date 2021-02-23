Matheus Nascimento, do Botafogo, é convocado para a Seleção sub-17

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O técnico Paulo Victor Gomes convocou a seleção brasileira sub-17 no intuito de realizar a terceira etapa de preparação do Brasil para o Torneio Sul-Americano da categoria. E na lista está o jovem promissor Matheus Nascimento, do Botafogo, que chamou a atenção nos últimos jogos do Glorioso no Brasileirão ao ter oportunidades no time profissional.

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De acordo com o cronograma da CBF, o período de treinos será realizado na Granja Comary, centro de treinamentos da Seleção Brasileira, em Teresópolis-RJ, entre os dias 8 e 18 de março. Cabe salientar que o Torneio Sul-Americano Sub-17 será disputado no Equador entre os dias 31 de março a 25 de abril de 2021. Ele será classificatório para a Copa do Mundo FIFA da categoria.

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- É a nossa primeira convocação do ano, continuando o planejamento de preparação iniciado na reta final do ano passado. A ideia é dar sequência ao processo com os atletas que vêm desde o sub-15 e abrir oportunidades de observação para novos jogadores. É um grupo e uma geração que conhecemos muito - disse o treinador.

Com isso, a tendência é que o jovem desfalque o Botafogo no início de sua campanha no Campeonato Carioca 2021, sobretudo nos duelos contra Resende e Bangu, válidos respectivamente pela 2ª e 3ª rodadas da competição estadual.

Confira a lista de convocados​GoleirosGabriel – Esporte Clube BahiaLeandro – São Paulo Futebol ClubeMycael – Club Athletico Paranaense

LateraisAtaide – Club Athletico ParanaenseVinicius Tobias – Sport Club InternacionalBiro – Sport Club Corinthians Paulista

ZagueirosGabriel Santos – Sociedade Esportiva PalmeirasKaiky – Santos Futebol ClubeRômulo – Clube Atlético MineiroTiago Coser – Associação Chapecoense de FutebolYthallo – São Paulo Futebol Clube

Meio campistasAndrey – Club de Regatas Vasco da GamaArthur – Fluminense Football ClubMateus Amaral – São Paulo Futebol ClubeLuiz Freitas – Sociedade Esportiva PalmeirasThiago Henrique – Fluminense Football Club