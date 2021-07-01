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Matheus Martins marca, Fluminense bate o Corinthians e vence a primeira no Brasileirão de Aspirantes

Equipe paulista perde a primeira posição do grupo; times voltam a campo apenas no dia 15 para a quinta rodada do torneio...
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Publicado em 

01 jul 2021 às 17:12

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 17:12

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Depois de três rodadas, o Fluminense, enfim, conquistou a primeira vitória no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Nesta quinta-feira, o Tricolor bateu o Corinthians por 1 a 0, em Laranjeiras. O gol foi marcado por Matheus Martins, que entrou em campo na última quarta pelo profissional nos minutos finais da derrota por 4 a 1 para o Athletico-PR.
+ Lembra de todos? Veja os últimos uniformes lançados pelo Fluminense
Com o resultado, o Flu chega a quatro pontos e sai da sétima para a sexta colocação, empatado com o Red Bull Bragantino. O time volta a campo só no dia 15, contra o Ceará, fora de casa, às 15h.
Já o Corinthians perde a chance de disparar na liderança do grupo e caem para segundo, com sete pontos contra oito do Vitória. O Alvinegro volta a campo também no dia 15, contra o Bahia, às 15h.
O gol saiu ainda no primeiro tempo, aos 29 minutos.
Veja a tabela do Brasileirão
Pelo lado do Fluminense, além de Matheus, João Neto também jogou. A boa notícia foi o retorno do zagueiro Luan Freitas, fora após pouco mais de três meses após sofrer uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo. Já Jefté ficou fora após sofrer uma torção no tornozelo direito.

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