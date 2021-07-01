Matheus Martins marca, Fluminense bate o Corinthians e vence a primeira no Brasileirão de Aspirantes

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

Depois de três rodadas, o Fluminense, enfim, conquistou a primeira vitória no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Nesta quinta-feira, o Tricolor bateu o Corinthians por 1 a 0, em Laranjeiras. O gol foi marcado por Matheus Martins, que entrou em campo na última quarta pelo profissional nos minutos finais da derrota por 4 a 1 para o Athletico-PR.

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Com o resultado, o Flu chega a quatro pontos e sai da sétima para a sexta colocação, empatado com o Red Bull Bragantino. O time volta a campo só no dia 15, contra o Ceará, fora de casa, às 15h.

Já o Corinthians perde a chance de disparar na liderança do grupo e caem para segundo, com sete pontos contra oito do Vitória. O Alvinegro volta a campo também no dia 15, contra o Bahia, às 15h.

O gol saiu ainda no primeiro tempo, aos 29 minutos.

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