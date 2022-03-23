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Matheus Martins, do Fluminense, se apresenta à Seleção Sub-20 e celebra: 'Mesma vontade de sempre'

Grupos fará um jogo-treino nesta quarta-feira e se prepara para a disputa do Torneio Sul-Americano Conmebol, previsto para o início de 2023...
LanceNet

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Publicado em 

23 mar 2022 às 15:20

Publicado em 23 de Março de 2022 às 15:20

Depois de entrar nos últimos minutos do primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, que terminou com vitória do Fluminense sobre o Botafogo por 1 a 0, o atacante Matheus Martins se apresentou à Seleção Brasileira Sub-20. O jogador, assim como Matheus Nascimento, do Botafogo, foi liberado para disputar a partida na segunda-feira e desembarcou em Salvador na manhã de terça.O grupo brasileiro se prepara para a disputa do Torneio Sul-Americano Conmebol, previsto para o início de 2023. Nesta quarta-feira, às 20h, a Seleção fará um jogo-treino contra o Canaã, no CT Praia do Forte. Os dois próximos jogos amistoso serão nos dias 26 (sábado) e 29 (terça) contra Bahia e Vitória.
- Sou convocado desde a sub-15 e estar aqui na sub-20 é como se fosse a primeira vez. Sempre venho com a mesma vontade de sempre. O nível aqui é muito alto, como lá no profissional do clube. Isso me ajuda muito no desenvolvimento - afirmou o jogador ao site oficial da CBF.
A tendência é que o técnico Ramon Menezes tenha o grupo completo já para a primeira partida. Matheus Martins trabalhou intensamente com os companheiros, que focaram em posicionamentos e bolas paradas. A competição sul-americana é classificatória para a Copa do Mundo FIFA da categoria. O Brasil não disputa o Mundial desde 2015.
Crédito: MatheusMartinsestácomaSeleçãoBrasileiraSub-20paraamistosos(Foto:PietroCarpi/CBF

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