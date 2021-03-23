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futebol

Matheus Frizzo se destaca em começo de temporada pelo Botafogo

O camisa 45 foi o jogador do Botafogo que recebeu a maior nota do LANCE! no clássico contra o Vasco, no último domingo...

Publicado em 23 de Março de 2021 às 06:00

LanceNet

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Publicado em 

23 mar 2021 às 06:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Com apenas três partidas com a camisa do Botafogo, o meio-campista Matheus Frizzo já se tornou um dos principais jogadores do Alvinegro. Nesses últimos três jogos, o Glorioso balançou as redes em dois deles, e o camisa 45 esteve diretamente envolvido em pelo menos um gol de cada confronto. Ele marcou contra o Moto Club e deu o passe para o gol contra de Zeca, no empate diante do Vasco. Botafogo aluga instalações do Cefat para as categorias sub-15, sub-17 e sub-20Frizzo fez a estreia pelo Botafogo no dia 10 de março, contra o Moto Club, em partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil. Ele entrou em campo aos 17 minutos do segundo tempo e contribuiu com o último gol da goleada por 5 a 0. Além do gol, o desempenho em campo agradou: Frizzo acertou 42 dos 45 passes tentados e também tentou três finalizações.
Contra o Bangu, o desempenho também foi bom: acertou 50 dos 53 passes que tentou, foi o jogador da partida que mais tentou finalizações (3), conseguiu uma interceptação e acertou o único drible que tentou.Contra o Vasco, Frizzo fez, possivelmente, a melhor atuação com a camisa do Botafogo, tanto é que foi o jogador do Glorioso a receber a maior nota pelo LANCE!. O volante acertou os 27 passes que tentou e também acertou todos os desarmes que tentou (três). Não à toa, ele esteve envolvido nas principais jogadas criadas pelo Botafogo na partida.
Até o momento, Frizzo é o jogador que revelou ser na apresentação. O camisa 45 mostrou qualidade para jogar na frente, sabe finalizar, pode cobrar faltas e também sabe defender.
- É uma honra chegar em um clube tão grande quanto o Botafogo. Venho com as melhores energias possíveis, encarando como a oportunidade da minha vida. Espero contribuir ao máximo, espero poder contribuir ao máximo, venho para ser importante e ajudar.
- Com o pouco tempo que tenho aqui já vi a qualidade da equipe. Sou um volante de bom passe e lançamento, também sei marcar. Busco procurar evoluir sempre e escutar a comissão técnica. Espero poder contribuir ao máximo - destacou Matheus Frizzo.
*As estatísticas usadas foram tiradas do site Footstats.

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