Matheus França decide, Flamengo vence o Vasco e avança às semifinais do Campeonato Brasileiro Sub-20

Com dois gols de Matheus França, o Flamengo derrotou o Vasco por 3 a 0, na Gávea, e garantiu a vaga nas semifinais do Campeonato Brasileiro Sub-20. O zagueiro Cleiton marcou o primeiro gol do Rubro-Negro. Na próxima fase, o time encara o São Paulo, que é dirigido pelo ex-jogador Alex, em dois jogos. As datas e horários serão definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).CHANCES DE OURO
A primeira chance do jogo foi do Flamengo, que necessitava do resultado para avançar. Thiaguinho recuperou a bola na entrada da área e arriscou a finalização, mas chutou no meio do gol. A partir disso, o Vasco enfileirou oportunidades claras de abrir o placar, mas não foi efetivo.
Na primeira delas, Figueiredo recebeu na frente com liberdade e ficou na cara do goleiro Matheus Cunha. No entanto, na hora da finalização, o atacante tentou tirar do arqueiro rubro-negro, mas mandou para fora. Em mais uma boa chegada, Vinícius chutou em cima do goleiro, mas Figueiredo chutou em cima da defesa e a bola saiu.
TRAVESSÃO CRUZ-MALTINOO Rubro-Negro deu a resposta com Lázaro. O atacante recebeu boa bola pela esquerda e chutou cruzado para fora. Em seguida, foi a vez do Vasco recuperar uma bola na saída de bola do adversário e levar perigo. Depois da bola cruzada na área, Figueiredo evitou a saída e tocou para Andrey que finalizou e acertou o travessão RUBRO-NEGRO NA FRENTECom a pressão dos Meninos da Colina, o Flamengo tentava se encontrar na partida. E a máxima de quem não faz leva valeu novamente no duelo, como no jogo de ida. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Cleiton ganhou a disputa com Zé Vitor e cabeceou firme para abrir o placar.
JOGO BEM DISPUTADONa volta do intervalo, o jogo ficou bem disputado, com as equipes tensas buscando o gol. Neste segundo tempo, o jogo teve mais cartões e ambas as equipes fortaleceram a marcação, pois um gol mudaria tudo. Diante disso, a melhor chance foi do Vasco com Zé Vitor. Depois do cruzamento, o defensor bateu para o gol, mas Cleiton salvou em cima da linha.
MATHEUS FRANÇA DECIDECom muita disputa no meio de campo, as equipes tentavam furar o bloqueio na base da vontade. Até que um nome decidiu o jogo a favor do Flamengo. Matheus França recebeu a bola no lado direito a da intermediária arriscou a finalização e bateu no canto do goleiro Fintelman.
ELE DE NOVO E CONFUSÃO NO FIMNo fim, o atacante aproveitou o contra-ataque e a falha de JP Galvão e marcou o gol que sacramentou a classificação do Flamengo, na Gávea. No fim, muita confusão entre as equipes, que tiveram que ser contidas por seguranças e funcionários dos clubes.
FICHA TÉCNICAFLAMENGO 3x0 VASCO
Data/Hora: 26/10/2021, às 15h15Local: Gávea, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo (RJ)Assistentes: Thiago Gomes Magalhães (RJ) e Marcus Vinicius Machado Araujo Brandao (RJ)Quarto árbitro: Philip Georg Bennett (RJ)
Cartões amarelos: Igor Jesus, Werton, Ryan, Juan e Marcos Paulo (FLA) / Juninho (VAS)Cartões vermelhos: Gols: Cleiton (1-0) (29'/1T), Matheus França (2-0) (41'/2T), Matheus França (3-0) (43'/2T)
FLAMENGO (Técnico: Fábio Matias)Matheus Cunha; Luan, Kayque Soares, Cleiton e Marcos Paulo (Ítalo 39'/2T); Daniel Cabral, (Igor Jesus 29'/1T) Yuri e Thiaguinho; André (Ryan Luka 21'/2T), Lázaro (Werton 21'/2T) e Matheus França.
VASCO (Técnico: Igor Guerra) Fintelman; Saulo (JP Galvão 12'/2T), Menezes, Zé Vitor e Caio Eduardo; Rodrigo, Andrey (Cachoeira 45'/2T), Marlon Gomes (Juninho 12'/2T) e MT (Marcos Dias 27'/2T); Figueiredo (Juan 27'/2T) e Vinícius (Tavares 12'/2T)