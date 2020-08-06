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Matheus Ferraz renova até 2022 e pode se aposentar no Fluminense

Zagueiro tem grande identificação com o clube e, aos 35 anos, recebeu a proposta de renovação pensando já na reta final da carreira...
LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2020 às 14:24

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 14:24

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O zagueiro Matheus Ferraz está de contrato novo com o Fluminense. Nesta quinta-feira, o novo vínculo do jogador, até junho de 2022, foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Aos 35 anos, a proposta por um tempo mais longo tem em vista a aposentadoria do jogador no clube.
O Tricolor vê Ferraz já identificado com a equipe desde que chegou no início de 2019. Ao final do ano passado, ele já havia estendido o vínculo até dezembro de 2020. Com o prologamento do Campeonato Brasileiro, a diretoria do Flu decidiu dar um período mais longo ao jogador.
Em duas temporadas, Matheus Ferraz tem 44 jogos com a camisa do Fluminense e três gols marcados. Ele sofreu grave lesão no final do ano passado, mas se recuperou e assumiu a titularidade ao lado de Nino. Neste momento, porém, está no departamento médico com lesão muscular.

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