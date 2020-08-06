Matheus Ferraz renova até 2022 e pode se aposentar no Fluminense

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O zagueiro Matheus Ferraz está de contrato novo com o Fluminense. Nesta quinta-feira, o novo vínculo do jogador, até junho de 2022, foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Aos 35 anos, a proposta por um tempo mais longo tem em vista a aposentadoria do jogador no clube.

O Tricolor vê Ferraz já identificado com a equipe desde que chegou no início de 2019. Ao final do ano passado, ele já havia estendido o vínculo até dezembro de 2020. Com o prologamento do Campeonato Brasileiro, a diretoria do Flu decidiu dar um período mais longo ao jogador.