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futebol

Matheus Fernandes analisa semifinal da Libertadores: ‘Precisamos fazer o jogo ser nosso’

Volante entrou em campo pela primeira vez em 2021 no último sábado (18), contra a Chapecoense
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Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 09:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 set 2021 às 09:30
Crédito: Cesar Greco
A vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre a Chapecoense marcou o retorno de Matheus Fernandes aos gramados. O volante não entrava em campo desde o dia 24 de novembro e comemorou, em declaração à TV Palmeiras, a sua estreia pelo Verdão na temporada.– Muito feliz por estrear, ainda mais em uma vitória tão importante no campeonato. É isso, trabalhar forte, continuar me dedicando, que as oportunidades vão aparecer e eu preciso estar preparado para ajudar o Palmeiras – e completou – me sinto em casa aqui. Quero recuperar isso, voltar a jogar, estar alegre. O mais importante é trabalhar, porque a oportunidade virá e preciso estar preparado.Além disso, o meio-campista comentou sobre o confronto decisivo contra o Atlético-MG, pela semifinal da Libertadores, afirmando que o Alviverde precisa se impor contra a equipe mineira.
– É um jogo muito importante. A galera está focada, trabalhando bem. O grupo tá unido, trabalhando firme e preparado pro jogo. Vai sair tudo naturalmente. É por em prática o que o professor vem nos falando. É estar preparado e fazer o jogo ser nosso, do jeito que a gente quer. Colocar o que treinamos em prática que vai dar tudo certo.
Com Matheus Fernandes disponível, o Palmeiras entra em campo novamente, pela competição continental, na próxima terça-feira (21), às 21h30 (horário de Brasília).

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