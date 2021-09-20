Matheus Fernandes analisa semifinal da Libertadores: ‘Precisamos fazer o jogo ser nosso’

A vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre a Chapecoense marcou o retorno de Matheus Fernandes aos gramados. O volante não entrava em campo desde o dia 24 de novembro e comemorou, em declaração à TV Palmeiras, a sua estreia pelo Verdão na temporada.– Muito feliz por estrear, ainda mais em uma vitória tão importante no campeonato. É isso, trabalhar forte, continuar me dedicando, que as oportunidades vão aparecer e eu preciso estar preparado para ajudar o Palmeiras – e completou – me sinto em casa aqui. Quero recuperar isso, voltar a jogar, estar alegre. O mais importante é trabalhar, porque a oportunidade virá e preciso estar preparado.Além disso, o meio-campista comentou sobre o confronto decisivo contra o Atlético-MG, pela semifinal da Libertadores, afirmando que o Alviverde precisa se impor contra a equipe mineira.