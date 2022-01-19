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Matheus Dias aproveita primeiros contatos com a equipe profissional do Internacional

Jovem volante do Colorado comentou sobre trabalhar com Gabriel Medina em 2022...
LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2022 às 19:26

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 19:26

Além das contratações, outras caras novas figuram no Internacional, são eles o zagueiro Tiago Barbosa, o lateral-esquerdo Thauan Lara, o volante Matheus Dias e o atacante Nicolas, promovidos após um ano vitorioso pelo sub-20, quando conquistaram o Brasileiro, o Gaúcho e a Supercopa da categoria.Matheus Dias é o que menos tem tempo de casa entre os quatro. Contratado ano passado por empréstimo da Tombense, o volante foi ganhando espaço durante a temporada e chamou a atenção pela imposição física dentro de campo e a tranquilidade para sair de jogadas sob pressão. O jovem de 19 anos falou sobre a promoção ao profissional.
- É um sonho realizado, estou muito feliz. Vinha trabalhando forte e graças a Deus e ao meu trabalho, fui integrado ao grupo profissional. Agora é aproveitar o momento e trabalhar bastante também pra ganhar uma oportunidade.
Além da novidade de estar integrado aos profissionais, Matheus também está trabalhando pela primeira vez com uma comissão técnica estrangeira, já que em todos os clubes que passou na base, sempre trabalhou com brasileiros. O volante comentou sobre como tem sido trabalhar com ‘Cacique’ Medina.
- A gente vai se adaptando, é o primeiro treinador estrangeiro que tenho e ele tem nos ajudando bastante no dia a dia, trabalho é muito forte e acredito que vá dar tudo certo - completou o jovem volante colorado.O Internacional estreia no Campeonato Gaúcho na quarta-feira (26) da semana que vem, diante do Juventude, no Alfredo Jaconi.
Crédito: Foto:RicardoDuarte/Internacional

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