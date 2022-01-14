Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Matheus Barbosa: entenda por que um reserva no Atlético-GO pode ser importante para o Vasco
futebol

Matheus Barbosa: entenda por que um reserva no Atlético-GO pode ser importante para o Vasco

Volante contratado pelo Cruz-Maltino apresenta características de segundo volante, pode ajudar no jogo aéreo e já executou outras funções no meio-campo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jan 2022 às 07:30

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 07:30

O 11º reforço do Vasco tem tudo para ser o volante Matheus Barbosa. A negociação já está concluída e o meio-campista deve chegar ao Rio nos próximos dias. Mas por que razão o Cruz-Maltino investiu numa contratação por dois anos de um jogador que estava na reserva do Atlético-GO? Felipe André, setorista do Dragão no site "Mais Goiás" explica.- O Matheus não está jogando basicamente porque o principal jogador do Atlético joga na mesma função que ele, segundo volante: é o Marlon Freitas - explicou o jornalista.
Se Yuri Lara é primeiro volante e atuou também como segundo, a torcida do Vasco pode esperar um jogador com outras características. Até complementares.
- Matheus é um segundo homem, mas pode fazer também o papel de primeiro. Joga até um pouco mais avançado também, mas chega muito bem para finalizar. Em alguns momentos, o Atlético treinou ele como camisa 10 - analisou Felipe André.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Existe uma conjuntura que fez a saída de Matheus benéfica para todos os envolvidos: o Avaí fez negócio com quem estava sem perspectiva, o Dragão aliviou a folha salarial, o jogador ganhou espaço que não tinha num setor inchado no Centro-Oeste e o Vasco... recebe um jogador que, além de tudo, pode ajudar na bola aérea defensiva, tão cruel no ano passado.
- Ele não é tão veloz, mas não é um jogador lento para a posição. Sabe sair jogando muito bem, dá um ar mais técnico no time. Vai ajudar bastante na saída de bola do Vasco. Faz muito bem isso. É alto (1,84m), pode preencher bem a área. É forte também - afirmou o setorista.
Crédito: MatheusBarbosaparticipoudacampanhadoacessodoCuiabáàprimeiradivisãonacional(Divulgação/Cuiabá

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como guerra no Irã pode levar o mundo a uma nova corrida por armas nucleares
Imagem de destaque
Justiça decreta prisão preventiva de PM que matou mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados