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futebol

Matheus Barbosa comemora os dois gols marcados e exalta vitória de virada sobre o Vasco

O volante foi responsável pelos três pontos que tirara a Raposa da zona do rebaixamento...

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 19:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jun 2021 às 19:48
O volante Matheus Barbosa foi o nome do Cruzeiro na virada da Raposa sobre o Vasco no Mineirão, no duelo válido pela sexta rodada da Série B. O time mineiro venceu por 2 a 1, com dois gols de Matheus. E um dos tentos anotados foi uma pintura, no ângulo do goleiro vascaíno, que nada pôde fazer. Confira no vídeo acima a celebração de Barbosa com os gols e a vitória celeste, que tirou o time do Z4 da segunda divisão.
CONFIRA A TABELA COMPLETA DA SÉRIE B DO BRASILEIRÃO Matheus foi o nome do jogo diante do Vasco com dois gols-(Bruno Haddad/Cruzeiro)

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