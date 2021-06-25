Matheus Barbosa comemora os dois gols marcados e exalta vitória de virada sobre o Vasco

O volante Matheus Barbosa foi o nome do Cruzeiro na virada da Raposa sobre o Vasco no Mineirão, no duelo válido pela sexta rodada da Série B. O time mineiro venceu por 2 a 1, com dois gols de Matheus. E um dos tentos anotados foi uma pintura, no ângulo do goleiro vascaíno, que nada pôde fazer. Confira no vídeo acima a celebração de Barbosa com os gols e a vitória celeste, que tirou o time do Z4 da segunda divisão.
CONFIRA A TABELA COMPLETA DA SÉRIE B DO BRASILEIRÃO Matheus foi o nome do jogo diante do Vasco com dois gols-(Bruno Haddad/Cruzeiro)