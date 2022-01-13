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futebol

Matheus Barbosa acerta com o Vasco e será o 11º reforço para a temporada

Meio-campista de 27 anos chega ao Cruz-Maltino nos próximos dias com contrato válido por dois anos. Será a primeira passagem dele pelo futebol carioca...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2022 às 15:30

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 15:30

O Vasco vai encorpando o elenco e o 11º reforço já está acertado: é Matheus Barbosa, meio-campista que pertencia ao Avaí, mas que estava emprestado ao Atlético-GO. Ele chegará ao Cruz-Maltino nos próximos dias com contrato válido por duas temporadas e 70% dos direitos vinculados ao clube carioca. A informação foi publicada originalmente pelo "O Dia".A negociação durou cerca de uma semana, e teve três clubes envolvidos pois a equipe goiana precisaria liberar o jogador, o que ocorreu pela pouca perspectiva de aproveitamento do atleta. O modelo de negócio com investimento e contrato por mais de um ano vai na contramão do que vem sendo feito até aqui.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
No Vasco, o provável próximo reforço do Vasco vai disputar posição num setor esvaziado. Principalmente depois que Bruno Gomes passou a treinar separadamente. Ele deverá ser emprestado.
Crédito: OCruzeirofoiumdosclubesqueMatheusBarbosadefendeunatemporadapassada(GustavoAleixo/Cruzeiro

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