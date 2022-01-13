Matheus Barbosa acerta com o Vasco e será o 11º reforço para a temporada

O Vasco vai encorpando o elenco e o 11º reforço já está acertado: é Matheus Barbosa, meio-campista que pertencia ao Avaí, mas que estava emprestado ao Atlético-GO. Ele chegará ao Cruz-Maltino nos próximos dias com contrato válido por duas temporadas e 70% dos direitos vinculados ao clube carioca. A informação foi publicada originalmente pelo "O Dia".A negociação durou cerca de uma semana, e teve três clubes envolvidos pois a equipe goiana precisaria liberar o jogador, o que ocorreu pela pouca perspectiva de aproveitamento do atleta. O modelo de negócio com investimento e contrato por mais de um ano vai na contramão do que vem sendo feito até aqui.