Matheus Babi comemora fase no Botafogo: 'Me preparei muito pra chegar neste momento'

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Matheus Babi acumula boas atuações pelo Botafogo. Nesta quarta-feira, no triunfo por 2 a 1 diante do Atlético-MG, no Estádio Nilton Santos, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, não foi diferente. O atacante deu uma assistência e foi um dos destaques da vitória do Glorioso. Após o duelo, o atacante comentou sobre o momento vivido.

- Agradecer a Deus. Me preparei muito pra chegar neste momento. Com ajuda dos meus companheiros, venho fazendo boas atuações, procuro evoluir a cada jogo e ajudar a equipe. Gratificante demais. Só agradecer ao grupo - afirmou, à reportagem da "Rede Globo".