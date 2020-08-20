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Matheus Babi comemora fase no Botafogo: 'Me preparei muito pra chegar neste momento'

Atacante deu uma assistência e foi um dos destaques do Alvinegro na vitória sobre o Atlético-MG, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

19 ago 2020 às 23:59

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 23:59

Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Matheus Babi acumula boas atuações pelo Botafogo. Nesta quarta-feira, no triunfo por 2 a 1 diante do Atlético-MG, no Estádio Nilton Santos, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, não foi diferente. O atacante deu uma assistência e foi um dos destaques da vitória do Glorioso. Após o duelo, o atacante comentou sobre o momento vivido.
- Agradecer a Deus. Me preparei muito pra chegar neste momento. Com ajuda dos meus companheiros, venho fazendo boas atuações, procuro evoluir a cada jogo e ajudar a equipe. Gratificante demais. Só agradecer ao grupo - afirmou, à reportagem da "Rede Globo".
Reforço junto ao Macaé durante a paralisação das competições por conta da pandemia do novo coronavírus, Matheus Babi conquistou espaço de forma rápida na equipe do Botafogo. O atacante tem um gol e uma assistência em três jogos de Campeonato Brasileiro.

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