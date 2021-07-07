Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Matheus Alexandre celebra primeira vez entre os relacionados no Corinthians: 'Fiquei muito feliz'
futebol

Matheus Alexandre celebra primeira vez entre os relacionados no Corinthians: 'Fiquei muito feliz'

Treinando desde o fim de maio com o elenco, lateral-direito teve sua primeira chance para viajar com um grupo e terá dois jogos para tentar convencer Sylvinho e ficar no banco...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jul 2021 às 18:56

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 18:56

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Pela primeira vez, o lateral-direito Matheus Alexandre integra a lista de relacionados do Corinthians. O jogador está entre os 26 que foram convocados pelo técnico Sylvinho para as partidas contra a Chapecoense e o Fortaleza.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Sem clube! Veja 24 jogadores brasileiros interessantes livres no mercado
O lateral, que estava emprestado para a Inter de Limeira, vem treinando com o elenco principal desde o fim de maio, mas não havia recebido oportunidade de estar na relação de um jogo do Timão. Diante da maratona da equipe como visitante, o treinador reforçou o elenco e a chance bateu na porta de Matheus.
- Fiquei muito feliz quando vi meu nome na lista, tenho trabalhado muito nos treinamentos. Estou feliz aqui e os jogadores mais velhos estão me ajudando bastante, se o treinador precisar, estou à disposição para o jogo - afirmou.
Aos 22 anos, Matheus nunca atuou pelo Corinthians. Contratado em abril de 2019, junto à Ponte Preta, ele foi emprestado ao mesmo clube até o fim daquela temporada e teve a cessão estendida para todo o ano de 2020. No início de 2021, foi emprestado à Inter de Limeira, para o Paulistão. O contrato do lateral vai até dezembro de 2023 e o Timão tem 50% dos direitos do atleta.
Para o duelo desta quinta-feira, às 21h, com a Chapecoense, pela décima rodada do Brasileirão-2021, ele pode pintar no banco de reservas pela primeira vez. Caso não seja no meio de semana, ele terá outra oportunidade no domingo, às 20h30, diante do Fortaleza, também fora de casa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre
Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados