Matheus Alexandre celebra primeira vez entre os relacionados no Corinthians: 'Fiquei muito feliz'

Pela primeira vez, o lateral-direito Matheus Alexandre integra a lista de relacionados do Corinthians. O jogador está entre os 26 que foram convocados pelo técnico Sylvinho para as partidas contra a Chapecoense e o Fortaleza.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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O lateral, que estava emprestado para a Inter de Limeira, vem treinando com o elenco principal desde o fim de maio, mas não havia recebido oportunidade de estar na relação de um jogo do Timão. Diante da maratona da equipe como visitante, o treinador reforçou o elenco e a chance bateu na porta de Matheus.
- Fiquei muito feliz quando vi meu nome na lista, tenho trabalhado muito nos treinamentos. Estou feliz aqui e os jogadores mais velhos estão me ajudando bastante, se o treinador precisar, estou à disposição para o jogo - afirmou.
Aos 22 anos, Matheus nunca atuou pelo Corinthians. Contratado em abril de 2019, junto à Ponte Preta, ele foi emprestado ao mesmo clube até o fim daquela temporada e teve a cessão estendida para todo o ano de 2020. No início de 2021, foi emprestado à Inter de Limeira, para o Paulistão. O contrato do lateral vai até dezembro de 2023 e o Timão tem 50% dos direitos do atleta.
Para o duelo desta quinta-feira, às 21h, com a Chapecoense, pela décima rodada do Brasileirão-2021, ele pode pintar no banco de reservas pela primeira vez. Caso não seja no meio de semana, ele terá outra oportunidade no domingo, às 20h30, diante do Fortaleza, também fora de casa.