Matheus Alexandre celebra primeira vez entre os relacionados no Corinthians: 'Fiquei muito feliz'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Pela primeira vez, o lateral-direito Matheus Alexandre integra a lista de relacionados do Corinthians. O jogador está entre os 26 que foram convocados pelo técnico Sylvinho para as partidas contra a Chapecoense e o Fortaleza.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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O lateral, que estava emprestado para a Inter de Limeira, vem treinando com o elenco principal desde o fim de maio, mas não havia recebido oportunidade de estar na relação de um jogo do Timão. Diante da maratona da equipe como visitante, o treinador reforçou o elenco e a chance bateu na porta de Matheus.

- Fiquei muito feliz quando vi meu nome na lista, tenho trabalhado muito nos treinamentos. Estou feliz aqui e os jogadores mais velhos estão me ajudando bastante, se o treinador precisar, estou à disposição para o jogo - afirmou.

Aos 22 anos, Matheus nunca atuou pelo Corinthians. Contratado em abril de 2019, junto à Ponte Preta, ele foi emprestado ao mesmo clube até o fim daquela temporada e teve a cessão estendida para todo o ano de 2020. No início de 2021, foi emprestado à Inter de Limeira, para o Paulistão. O contrato do lateral vai até dezembro de 2023 e o Timão tem 50% dos direitos do atleta.