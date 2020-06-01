Mateus Vital passa a ser agenciado pelo mesmo empresário de Lukaku

Crédito: Peter Leone/Ofotografico/Lancepress!

Se dentro de campo o futebol brasileiro anda parado, alguns jogadores do Corinthians procuram movimentar suas vidas fora de campo. É o caso de Mateus Vital, que anunciou mudança de empresário para cuidar de sua carreira. Agora, ele passa a ser agenciado pelo italiano Federico Pastorello, que entre outros atletas, trabalha com o belga Romelu Lukaku, da Inter de Milão.

O jovem, de 22 anos, trabalhava antes com Carlos Leite, que é famoso pelo bom relacionamento com as gestões corintianas. No entanto, de olho no mercado europeu, o meia optou por fechar contrato com a empresa do agente italiano que tem mais entrada no Velho Continente, destino sonhado por grande parte dos jogadores brasileiros desde as categorias de base.

A empresa, que tem representação no Brasil, publicou em suas redes sociais um vídeo de apresentação de seu novo agenciado. O post foi compartilhado pelo jogador, que foi enaltecido na descrição das imagens:

- O trabalho da P&P Brasil continua dando ótimos resultados: a P&P se orgulha de dar oficialmente o bem-vindo à família Mateus Vital, meio-campo do Corinthians e de Seleção Brasileira de base/olímpica, ano 1998, um dos talentos brasileiros mais conhecidos e de maior projeção.

Nesta temporada, Vital tem sido reserva no time de Tiago Nunes, mas é visto como um jogador de grande potencial no clube e no mercado. Em 2020 são seis jogos oficias, apenas um como titular e nenhum gol. Ao todo, pelo Timão, são 115 jogos, cinco gols e os títulos do Paulistão de 2018 e 2019. O clube tem 85% dos direitos econômicos do meia, cujo contrato vai até dezembro de 2023.