Mateus Claus estende vínculo com Bahia até o fim de 2023

No Bahia desde o início de 2020, o goleiro Mateus Claus, de 26 anos, renovou o seu contrato com o Tricolor até final de 2023 na tarde da última quinta-feira (1). O contrato foi intermediado pelos empresários do jogador, Diogo Silva, da WebSoccer, e Carlos Leite, da Carlos Leite Sports.placeholder>A classificação do Tricolor na Copa do Nordeste- Orgulho define! Venho comunicar a extensão do meu vínculo com o esquadrão por mais três anos e também expressar a minha felicidade pois quem me conhece sabe o quanto eu valorizo estar hoje aqui vivendo tanto os meus sonhos, quanto os da minha família. Gostaria que minha mãe estivesse vendo esse momento pois sempre foi minha maior incentivadora e torcedora sendo como dizem aqui no Bahia “uma mulher de aço” porém não é mais possível e sei que ela está orgulhosa lá de cima - escreveu o jogador em suas redes sociais assinar com o clube.