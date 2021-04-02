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futebol

Mateus Claus estende vínculo com Bahia até o fim de 2023

Goleiro com formação na base do Internacional rodou pelo futebol gaúcho antes de chegar ao Esquadrão...

Publicado em 02 de Abril de 2021 às 13:43

LanceNet

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Publicado em 

02 abr 2021 às 13:43
Crédito: Mateus celebrou o acordo em suas redes sociais (Felipe Oliveira/EC Bahia
No Bahia desde o início de 2020, o goleiro Mateus Claus, de 26 anos, renovou o seu contrato com o Tricolor até final de 2023 na tarde da última quinta-feira (1). O contrato foi intermediado pelos empresários do jogador, Diogo Silva, da WebSoccer, e Carlos Leite, da Carlos Leite Sports.placeholder>A classificação do Tricolor na Copa do Nordeste- Orgulho define! Venho comunicar a extensão do meu vínculo com o esquadrão por mais três anos e também expressar a minha felicidade pois quem me conhece sabe o quanto eu valorizo estar hoje aqui vivendo tanto os meus sonhos, quanto os da minha família. Gostaria que minha mãe estivesse vendo esse momento pois sempre foi minha maior incentivadora e torcedora sendo como dizem aqui no Bahia “uma mulher de aço” porém não é mais possível e sei que ela está orgulhosa lá de cima - escreveu o jogador em suas redes sociais assinar com o clube.
Inicialmente, Mateus Claus chegou ao Bahia para fazer parte da equipe aspirantes que disputa, há dois anos, o Campeonato Baiano. Após atuar como titular em nove partidas, o arqueiro caiu nas graças do clube e da torcida e passou a ocupar o posto de reserva imediato do clube.
Até 2014, o goleiro de 1,94 m pertencia ao Internacional onde atuou em parte de sua formação nas categorias de base. Em 2015, foi profissionalizado no Veranópolis, disputando o Gauchão. Depois, passou por Caxias (2015), Pelotas (2017), Marcílio Dias (2018) e Glória (2019) até chegar ao futebol nordestino.

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