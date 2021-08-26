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Matemático aponta 10% de chances, no momento, para o Vasco subir à Série A do Campeonato Brasileiro

Tristão Garcia, do site Infobola, observa que o Cruz-Maltino está atrasado na busca pelos 64 pontos, mas tem tempo para se recuperar até o final da Série B...

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 14:55

LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2021 às 14:55
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
A reação do Vasco urge. Está até atrasada, pelos cálculos do matemático Tristão Garcia, do site Infobola. Neste momento, as chances de acesso do Cruz-Maltino são de apenas 10%. O time está na 11ª posição, com 28 pontos em 20 rodadas. A pontuação considerada suficiente para o acesso nesta Série B do Campeonato Brasileiro, hoje, é de 64.- Por segurança, (o time) deve se aproximar dessa pontuação. O Vasco está atrasado. Se atrasou, lamentavelmente, nas duas últimas rodadas. A última do turno e a primeira do returno - afirmou Tristão ao canal no Youtube Fanático Vascaíno.
A observação do matemático é relativa às derrotas para o Operário e para o Londrina. Uma fora, a outra em casa. Só que faltam 18 jogos, e o próprio Tristão Garcia entende que há tempo para recuperação.
- Neste momento, o que importa mesmo é fazer os teus pontos. Quando estiverem faltando umas oito rodadas, aí começa a crescer a importância dos resultados dos adversários. Na verdade, o Vasco tem muita margem para melhorar - entende o matemático.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Os 64 pontos citados acima são uma meta de segurança, mas não são obrigatórios. Tristão explicou.
- Não é determinista: se não fizer 64, está fora. Não. Os 64 garantem. Pode entrar (no G4 e subir) com menos, mas vai depender de outras coisas - ponderou.

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