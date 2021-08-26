Matemático aponta 10% de chances, no momento, para o Vasco subir à Série A do Campeonato Brasileiro

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

A reação do Vasco urge. Está até atrasada, pelos cálculos do matemático Tristão Garcia, do site Infobola. Neste momento, as chances de acesso do Cruz-Maltino são de apenas 10%. O time está na 11ª posição, com 28 pontos em 20 rodadas. A pontuação considerada suficiente para o acesso nesta Série B do Campeonato Brasileiro, hoje, é de 64.- Por segurança, (o time) deve se aproximar dessa pontuação. O Vasco está atrasado. Se atrasou, lamentavelmente, nas duas últimas rodadas. A última do turno e a primeira do returno - afirmou Tristão ao canal no Youtube Fanático Vascaíno.

A observação do matemático é relativa às derrotas para o Operário e para o Londrina. Uma fora, a outra em casa. Só que faltam 18 jogos, e o próprio Tristão Garcia entende que há tempo para recuperação.

- Neste momento, o que importa mesmo é fazer os teus pontos. Quando estiverem faltando umas oito rodadas, aí começa a crescer a importância dos resultados dos adversários. Na verdade, o Vasco tem muita margem para melhorar - entende o matemático.

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Os 64 pontos citados acima são uma meta de segurança, mas não são obrigatórios. Tristão explicou.