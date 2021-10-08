Matar ou morrer: Botafogo tem decisão pelo G4 da Série B contra o CRB

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

A derrota para o Avaí resultou em contornos diferentes para o Botafogo na Série B. O time, que outrora chegou a ter uma "gordura" no G4, atualmente tem os mesmos pontos do CRB, o 5º colocado. Nesta sexta-feira, o Alvinegro enfrenta justamente o time de Alagoas, às 21h, no Estádio Nilton Santos, pela 29ª rodada. O duelo será transmitido em tempo real no site do LANCE!.+ Com lesão no joelho, Rafael desfalca o Botafogo contra o CRB, pela Série B

O jogo, consequentemente, se desenrola com um clima de decisão. Os dois clubes têm 48 pontos, mas o Botafogo fica na frente por ter mais vitórias, o principal critério de desempate do Campeonato Brasileiro. Entre eles, o Goiás, em 4º, também com 48.

Portanto, é mais uma situação de "oito ou oitenta": o time que vencer - se houver uma vitória, claro - irá, ao mesmo tempo, se consolidar no G4 e empurrar um concorrente direto para fora da zona de classificação para a Série A da próxima temporada.