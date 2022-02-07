Mason Mount revela que assistiu à final da Libertadores e elogia o Palmeiras: 'Equipe muito boa'

Um dos principais nomes do Chelsea, que estreia no Mundial de Clubes na próxima quarta-feira, o meia-atacante Mason Mount falou sobre o Palmeiras nesta segunda-feira. O Alviverde, que pode ser adversário dos Blues na final, é "uma equipe muito boa", segundo o jogador inglês.- Eu assisti ao jogo com o Thiago Silva e o Jorginho enquanto comíamos no hotel. O Thiago montou o iPad dele no final da mesa, então nós pudemos acompanhar à final inteira. Eles assistem muito, mas eu não tinha visto muitos jogos antes - declarou o atleta, revelando ter visto o duelo entre Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores.

- O Palmeiras me pareceu um time muito agressivo, com fome de vitória. Parecem uma equipe muito boa. Venceram a final e mostraram muito coração - disse Mount.

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Antes de pensar no Palmeiras, porém, Mason Mount disse que precisa se preocupar com o Al-Hilal, que goleou o Al-Jazira no último domingo, e será adversário da semifinal. Segundo o jogador, o Chelsea "quer muito" ganhar o Mundial de Clubes.

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- Nosso foco é sempre no próximo jogo, porque eles virão fortes e rápidos, mas queremos muito ganhar o Mundial. O Chelsea nunca ganhou, e nós queremos vencer, como qualquer competição que disputamos. Temos que ter a mentalidade vencedora, e espero que seja ao final uma boa viagem para nós.