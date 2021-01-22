futebol

Martinelli lamenta ausência de Fred para o Fluminense em clássico

Volante ainda exalta John Kennedy, nova sensação da base e já do time profissional após marcar na estreia contra o Coritiba...

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 15:15

O Fluminense não poderá contar com o atacante Fred no clássico com o Botafogo, neste domingo, às 20h30. O jogador está suspenso após levar o terceiro cartão amarelo no empate por 3 a 3 com o Coritiba, quando marcou o segundo gol do Flu. Em entrevista coletiva no CT Carlos Castilho, o volante Martinelli lamentou a ausência do capitão.
> John Kennedy é o 22º jogador da base utilizado pelo Fluminense na temporada; veja lista
– É um cara que nos ajuda muito dentro de campo, passa muita confiança, a gente da base tem como referência, e ele sempre dá muito apoio. É um cara que vai sim fazer falta, mas a gente tem jogador capacitado, que vai entrar no lugar dele e vai dar conta do recado - disse o volante.
O Botafogo, inclusive, é a maior vítima de Fred com a camisa do Fluminense. O centroavante marcou 14 vezes contra o rival, mas ainda não balançou a rede contra o Alvinegro nesta segunda passagem pelo Tricolor. Falando em gols, Martinelli também elogiou John Kennedy, um dos destaques da base do Flu e que está na briga para substituir o veterano.
