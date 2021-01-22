Martinelli ignora crise do Botafogo, pede atenção ao Fluminense e exalta trabalho em Xerém

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Com apenas sete jogos até o fim do Campeonato Brasileiro, o Fluminense segue firme na briga por uma vaga na Libertadores. Mesmo com alguns tropeços recentes, como o empate por 3 a 3 contra o Coritiba na última rodada, o elenco está confiante. O próximo adversário será o Botafogo, lanterna da competição e que pode até ser rebaixado já neste final de semana. Em entrevista coletiva no CT Carlos Castilho nesta sexta-feira, o volante Martinelli pediu atenção no clássico e não acredita em jogo tranquilo, mesmo com a crise no rival.

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- A gente não pode visar a colocação do nosso adversário porque se trata de um clássico. Um clássico que é sempre muito difícil e decidido em detalhes. A gente tem que entrar com a atenção lá em cima. Clássico é clássico, muito difícil desde a base até aqui no profissional. Sobre G6, G7 ou G8, temos que visar o nosso, trabalhar de ponto em ponto. Sabemos que, nessa reta final, todo jogo é uma decisão. Temos que pontuar, nos manter colados no pelotão de cima para conseguir uma vaga na Libertadores - afirmou o jogador.

Desde a saída de Odair Hellmann para os Emirados Árabes, o Fluminense teve três derrotas, duas vitórias e dois empates sob o comando de Marcão. Além apenas dos tropeços, a defesa, que antes era o ponto forte do time, vem tendo problemas. A média de gols sofridos dobrou desde a troca. Mesmo assim, Martinelli garante as semelhanças no trabalho dos dois treinadores e ressalta a confiança em Marcão.

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– Eles têm ideias muito parecidas, gostam sempre de jogar com a bola e intensidade para marcar. Acho que eles têm sim uma ideia parecida e isso acaba facilitando para a gente, porque não muda muito o estilo de jogo. E a gente acabou se adaptando muito rápido ao Marcão. Estamos fazendo um belo trabalho e que a gente possa seguir nessa caminhada - disse Martinelli.Martinelli é mais uma das crias de Xerém a ganharem espaço no time principal do Fluminense nesta temporada, assim como Calegari, Luiz Henrique e agora John Kennedy, fora os outros 22 jogadores que já foram utilizados. O volante exaltou a "fórmula" da base tricolor e ainda falou sobre a importância de uma categoria como o Sub-23, onde jogou enquanto não era solicitado pelo profissional.

– Sabemos que o trabalho de Xerém é muito importante, desde o começo sempre nos acolhem, dão o maior apoio. Temos muita tranquilidade quando acontece essa transição. O Fluminense sempre sabe o momento certo de agir e trazer a gente, para que a gente possa ajudar o elenco. O (time de) aspirantes é muito importante, dá ritmo de jogo para todos e, quando a gente é acionado, está preparado para ajudar a equipe principal, que é o sonho de todo garoto de Xerém, dar alegria à torcida e ajudar o elenco - avaliou.

O último a aparecer até o momento foi John Kennedy, sensação da base tricolor e que precisou de 13 minutos para marcar o primeiro gol como profissional logo na estreia.