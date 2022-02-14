Marquinhos confia em Messi para derrotar o Real Madrid na Champions: 'Desejo que seja decisivo'

Marquinhos, zagueiro e capitão do Paris Saint-Germain, confia no talento de Lionel Messi para que sua equipe consiga vencer o Real Madrid, nesta terça-feira, pela Champions League. Apesar de conhecer o clube merengue, o camisa 30 não marca um gol nos Blancos desde maio de 2018.- Esperamos que ele jogue bem. Como seu companheiro, desejo que seja decisivo e ajuda a equipe. Queremos que esta cômodo. Está calmo e com confiança.

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O defensor também comentou sobre Mbappé, que tem seu futuro incerto no PSG e os rumores indicam que há um acerto entre o atacante e o Real Madrid para a próxima temporada.

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- O objetivo não é falar de Mbappé. O objetivo é jogar bem e ganharmos o jogo em casa. Queremos que Kilyan esteja tranquilo e o mais feliz possível. Ele é jovem, mas é muito forte mentalmente.

Marquinhos também comentou sobre o clima de tensão entre o PSG e seus torcedores, que protestaram no último duelo da equipe contra o Rennes, pelo Campeonato Francês.

- Creio que os protestos e a pressão fazem parte do futebol. Tem que servir de motivação e nos dar energia. Temos que saber lidar com essas situações. Temos uma partida importante diante de uma grande equipe. É tempo de estarmos juntos.

Na fase de grupos, o Paris Saint-Germain não conseguiu a liderança do Grupo A, embora só tenha tido uma única derrota no torneio. Por outro lado, o Real Madrid conquistou cinco vitórias em seis partidas, apesar de um tropeço inesperado diante do Sheriff.