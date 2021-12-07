Marlos está de saída do Shakhtar Donetsk e interessa a quatro clubes do Brasil; turcos sondam atleta

Em fim de contrato e próximo de sair do Shakhtar Donetsk, Marlos desperta o interesse de quatro clubes brasileiros e de duas equipes turcas. De acordo com a apuração do LANCE!, São Paulo, Atlético-MG, Athletico, Coritiba, Fenerbahçe e Besiktas seguem o jogador.Após sete anos defendendo a camisa dos Mineiros, o atacante não fecha as portas para um retorno ao seu país de origem, embora a preferência seja permanecer na Europa. Aos 33 anos, o atleta busca um contrato por uma ou duas temporadas.

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O São Paulo monitora a situação de Marlos desde setembro e tem interesse no jogador. No entanto, o tricolor paulista esbarra nos valores e a diretoria afirmou que não vai fazer grandes investimentos ou bancar salários muito altos no elenco que será montado para 2022.

O Atlético-MG, atual campeão do Brasileirão, irá reavaliar o plantel, mas não descartou a contratação de novas peças caso tenha que realizar alguma reposição. O Athetico, outra equipe classificada para a Libertadores e garantida na primeira divisão para o próximo ano, também cogita a contratação do atleta de São José dos Pinhais.

No Brasil, Marlos foi revelado pelo Coritiba, que retornou a Série A e sonha em repatriar o camisa 11. No entanto, o atleta conseguiu alcançar maior notoriedade no período em que defendeu as cores do São Paulo entre 2009 e 2011.

Após ter sucesso com o clube do Morumbi, o jogador assinou contrato com o Metalist, onde atuou por três anos, e chegou ao Shakhtar Donetsk. Com a equipe, o veterano conquistou 12 títulos e já anotou três gols na atual temporada.

A equipe ucraniana ocupa a lanterna do Grupo D na Champions League e não possui chances de se classificar nem para a Europa League. Além de Marlos, Dentinho também deixou o clube em novembro. No campeonato nacional, o time lidera a classificação com 44 pontos.