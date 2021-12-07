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Marlos está de saída do Shakhtar Donetsk e interessa a quatro clubes do Brasil; turcos sondam atleta

São Paulo, Atlético-MG, Athletico e Coritiba seguem a situação do veterano de 33 anos. Na Europa, Fenerbahçe e Besiktas também procuram entender situação do jogador...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2021 às 17:06

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 17:06

Em fim de contrato e próximo de sair do Shakhtar Donetsk, Marlos desperta o interesse de quatro clubes brasileiros e de duas equipes turcas. De acordo com a apuração do LANCE!, São Paulo, Atlético-MG, Athletico, Coritiba, Fenerbahçe e Besiktas seguem o jogador.Após sete anos defendendo a camisa dos Mineiros, o atacante não fecha as portas para um retorno ao seu país de origem, embora a preferência seja permanecer na Europa. Aos 33 anos, o atleta busca um contrato por uma ou duas temporadas.
> Veja a tabela da Champions League
O São Paulo monitora a situação de Marlos desde setembro e tem interesse no jogador. No entanto, o tricolor paulista esbarra nos valores e a diretoria afirmou que não vai fazer grandes investimentos ou bancar salários muito altos no elenco que será montado para 2022.
O Atlético-MG, atual campeão do Brasileirão, irá reavaliar o plantel, mas não descartou a contratação de novas peças caso tenha que realizar alguma reposição. O Athetico, outra equipe classificada para a Libertadores e garantida na primeira divisão para o próximo ano, também cogita a contratação do atleta de São José dos Pinhais.
No Brasil, Marlos foi revelado pelo Coritiba, que retornou a Série A e sonha em repatriar o camisa 11. No entanto, o atleta conseguiu alcançar maior notoriedade no período em que defendeu as cores do São Paulo entre 2009 e 2011.
Após ter sucesso com o clube do Morumbi, o jogador assinou contrato com o Metalist, onde atuou por três anos, e chegou ao Shakhtar Donetsk. Com a equipe, o veterano conquistou 12 títulos e já anotou três gols na atual temporada.
A equipe ucraniana ocupa a lanterna do Grupo D na Champions League e não possui chances de se classificar nem para a Europa League. Além de Marlos, Dentinho também deixou o clube em novembro. No campeonato nacional, o time lidera a classificação com 44 pontos.
Crédito: MarlosestádesaídadoShakhtarDonetskapósseteanosnoclubeucraniano(Foto:ShakhtarDonetsk/Divulgação

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