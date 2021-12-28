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Marlon Gomes projeta Copa São Paulo: 'Estamos muito confiantes'; Vasco divulga lista de inscritos

Meia integra o elenco de 30 jogadores dos quais 22 vão viajar para o estado vizinho, para a disputa da principal competição de juniores do país...

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 18:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 dez 2021 às 18:36
A Copa São Paulo de Juniores vai se aproximando e o Vasco segue em preparação para a principal competição da categoria. Os 30 jogadores inscritos pelo Cruz-Maltino foram divulgados nesta terça-feira, dentre os quais 22 vão viajar para a competição. Um deles deve ser o meia Marlon Gomes.- A expectativa é a melhor possível. Nosso grupo está bem unido, bastante empenhado, estamos vindo numa sequência de treinos e amistosos muito bons. Pretendemos fazer uma bela Copinha, estamos muito confiantes para isso. Vamos pensar jogo após jogo, até a final e, se Deus quiser bater um título que o Vasco não conquista há 30 anos - projetou Marlon ao site oficial do Cruz-maltino. E concluiu:
- O Brazil e o Zé Ricardo já são marcados por serem oriundos da base, fizeram trabalhos excelentes no Vasco, sabemos que eles vão nos observar e a nossa parte é fazer o nosso trabalho da melhor maneira - emendou.
-> Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro
Confira a lista dos 30 jogadores:
Goleiros: Allan Vitor, Cadu, Pablo e Patrick
Laterais: Saulo, JP Galvão, Leandrinho, Julião, Matheus Maycon e Paulinho
Zagueiros: Pimentel, Zé Vitor, Roger e Victão
Meias: Andrey, Caio Dantas, Barros, Lucas Eduardo, Marlon Santos, Marlon Gomes e Rodrigo
Atacantes: Erick Marcus, GB, Cachoeira, Tavares, Juan, Figueiredo, Marcos Dias, Rayan e Vinícius
Crédito: MarlonGomesdeveráintegraroelencoquevaijogaraCopaSãoPaulodeJuniores(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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