Marlon Gomes projeta Copa São Paulo: 'Estamos muito confiantes'; Vasco divulga lista de inscritos

A Copa São Paulo de Juniores vai se aproximando e o Vasco segue em preparação para a principal competição da categoria. Os 30 jogadores inscritos pelo Cruz-Maltino foram divulgados nesta terça-feira, dentre os quais 22 vão viajar para a competição. Um deles deve ser o meia Marlon Gomes.- A expectativa é a melhor possível. Nosso grupo está bem unido, bastante empenhado, estamos vindo numa sequência de treinos e amistosos muito bons. Pretendemos fazer uma bela Copinha, estamos muito confiantes para isso. Vamos pensar jogo após jogo, até a final e, se Deus quiser bater um título que o Vasco não conquista há 30 anos - projetou Marlon ao site oficial do Cruz-maltino. E concluiu: