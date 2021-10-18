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Marlon celebra chance como titular no Fluminense após cinco meses e diz: 'Muito a evoluir'

Lateral entrou na vaga do contestado Danilo Barcelos e espera ter sequência nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro...
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Publicado em 

18 out 2021 às 17:03

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 17:03

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Demorou cinco meses, mas o lateral-esquerdo Marlon voltou a ser titular do Fluminense na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, no último domingo. O jogador, que retornou ao clube em junho após empréstimo, havia entrado apenas aos 44 minutos do segundo tempo no empate com o Cuiabá e comemorou a oportunidade nas redes sociais. - Muito feliz em voltar a jogar após 5 meses! Muito a evoluir, porém contente com a vitória e a entrega de todos - escreveu o jogador.
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​Jogadores como Martinelli, André e Caio Paulista comentaram na publicação exaltando o companheiro, assim como o lateral Gilberto e o goleiro Marcelo Pitaluga, ambos ex-atletas do Flu.Marlon foi uma das novidades de Marcão na partida pelo Campeonato Brasileiro. Com a má fase de Danilo Barcelos e Egídio sem ser relacionado desde o empate com o Juventude, quando sentiu uma lesão e, mesmo voltando aos treinos ainda não apareceu nem no banco, o lateral ganhou uma chance. Ele esteve emprestado ao Trabzonspor, da Turquia, e vinha treinando.
- O Marlon fez um jogo seguro, vinha de muito tempo inativo, mas treinando muito bem, e teve oportunidade de fazer um jogo seguro. Marcou bem, fechou a linha. Ofensivamente, fez investidas por dentro que é interessante para a gente - elogiou Marcão em entrevista coletiva.

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