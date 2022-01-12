Marlon, Barcelos, Pineida e Cristiano: com lateral 'superlotada', Fluminense aguarda saídas; veja os números

Muito criticada na última temporada, a lateral-esquerda foi uma das prioridades do Fluminense na hora de contratar reforços. Sem Egídio, que foi para o Coritiba após o término do contrato, o Tricolor comprou Cristiano, do Sheriff, da Moldávia, e acertou o empréstimo de Mario Pineida, que faz os dois lados do campo. Os novos nomes colocam ainda mais pressão em Marlon e Danilo Barcelos.Os dois jogadores já conhecidos da torcida ainda tem chances de deixar o clube. Marlon tem sondagens de equipes do Leste Europeu e aguarda para ver se nesta semana chegará a proposta oficial às mãos do Flu. O clube deseja vendê-lo para recuperar o investimento feito. Vale lembrar que o Tricolor só tem 50% dos direitos do jogador. O Criciúma detém a outra metade.

Já Barcelos pode ter a saída facilitada pelo Fluminense. Ele tem contrato até o fim de 2022, assim como Marlon, mas acabou perdendo espaço para o concorrente na reta final da última temporada. Contestado pela torcida, o jogador acabou não se firmando desde que chegou. Em entrevista coletiva, o presidente Mário Bittencourt evidenciou a possível saída de algum jogador da posição ao falar sobre a chegada de Cristiano.

- Não temos como ficar com um lateral só e esperar seis meses. O Abel adorou o jogador, acha que será importante para o sistema. Como fizemos com o Michel Araújo, que deu certo, e o Pacheco, que está saindo. Se o Cristiano for bem aqui, ainda não assinou, mas se for vendido por 5 milhões de euros, vai ser uma grande contratação. Mas fizemos com os pés no chão. Todas as compras da nossa gestão estão pagas - disse Mário.COMPARAÇÃO

A disputa promete ser acirrada. Cristiano sai em vantagem pois vai custar R$ 9 milhões aos cofres do Fluminense e, portanto, chega com a pressão de corresponder. Ele já está acertado, mas o Tricolor aguarda detalhes burocráticos para anunciar oficialmente. Nesta temporada, o jogador fez 26 partidas, sendo 25 como titular, e deu sete assistências.

De acordo com o "SofaScore", Cristiano deu uma pré-assistência e 21 passes para finalização. Ele teve 31% de acerto em cruzamentos. Já na temporada passada, foram 31 jogos, 28 como titular, um gol, sete assistências e três pré-assistências, além de 50 passes para finalização.

Já Pineida foi um dos líderes de desarmes do Barcelona de Guayaquil (EQU) na Libertadores, com média de dois roubos de bola por partida. De acordo com o "Footstats", o jogador fez 11 jogos na competição continental, um gol e uma assistência. Ele deu sete assistências para finalização, teve ​19,2% de acerto nos cruzamentos (5 de 26), ​81,7% nos passes (348 de 426), ​22 desarmes e três interceptações.

Marlon terminou o ano como titular da posição e é visto com potencial. Nas 13 partidas que fez no Brasileirão, 12 como titular, deu três assistências, criou três grandes chances, acertou 26% dos cruzamentos e cometeu um pênalti. Ele ganhou 46% dos duelos.

Danilo Barcelos teve 24 jogos, 19 como titular, e deu cinco assistências. No Campeonato Brasileiro, criou quatro grandes chances, acertou 24% dos cruzamentos e ganhou 61% dos duelos.

Vale lembrar que o Fluminense sempre pode e acaba recorrendo às categorias de base. Jefté vem sendo o titular na Copinha, por exemplo, e é pedido há algum tempo por parte da torcida.

A estreia do Flu no Carioca deve acontecer entre os dias 26 e 27 de janeiro, contra o Bangu. O primeiro jogo do Tricolor na Libertadores será no dia 22 de fevereiro, uma terça-feira, fora de casa, no Estádio El Campín, que fica 2.552m acima do nível do mar, em Bogotá, na Colômbia. A volta é em 1º de março, em São Januário.