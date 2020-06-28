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futebol

Mário Gobbi confirma candidatura à presidência do Corinthians

Presidente do clube nos títulos da Libertadores e do Mundial, em 2012, agora não faz mais parte do grupo político de Andrés Sanchez e sairá como uma das frentes de oposição...

Publicado em 27 de Junho de 2020 às 22:50

LanceNet

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Publicado em 

27 jun 2020 às 22:50
Crédito: Alan Morici
Mário Gobbi Filho confirmou neste sábado que será candidato nas eleições presidenciais do Corinthians, marcadas para 28 de novembro. O pleito vai definir quem comandará o clube entre 2021 e 2023, substituindo Andrés Sanchez. Os votos são dos sócios.
Gobbi, aliás, não faz mais parte do "Renovação & Transparência", grupo que elegeu todos os presidentes do Corinthians desde 2007: Andrés Sanchez, o próprio Gobbi, Roberto de Andrade e novamente Andrés.E MAIS:Corinthians perdeu apenas dois dos jogos em que Jô balançou a redeLuan comenta suas impressões da nova realidade dos treinos no TimãoA chapa de Gobbi, chamada "Reconstrução", fará oposição à atual diretoria corintiana. O lançamento será no dia 4 de julho, aniversário de oito anos do título da Libertadores, conquistado com ele na presidência. Gobbi ficou no cargo do início de 2012 até o início de 2015.
Outros dois candidatos já estão confirmados: Paulo Garcia e Augusto Melo. Nenhum deles faz parte do grupo de Andrés, que ainda não definiu se lançará um candidato próprio (pode ser Duílio Monteiro Alves, atual diretor de futebol) ou se apoiará alguém de outra chapa (neste caso, o mais provável seria que ele se juntasse a Paulo Garcia). E MAIS:

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