Mário Gobbi confirma candidatura à presidência do Corinthians

Crédito: Alan Morici

Mário Gobbi Filho confirmou neste sábado que será candidato nas eleições presidenciais do Corinthians, marcadas para 28 de novembro. O pleito vai definir quem comandará o clube entre 2021 e 2023, substituindo Andrés Sanchez. Os votos são dos sócios.

Gobbi, aliás, não faz mais parte do "Renovação & Transparência", grupo que elegeu todos os presidentes do Corinthians desde 2007: Andrés Sanchez, o próprio Gobbi, Roberto de Andrade e novamente Andrés.E MAIS:Corinthians perdeu apenas dois dos jogos em que Jô balançou a redeLuan comenta suas impressões da nova realidade dos treinos no TimãoA chapa de Gobbi, chamada "Reconstrução", fará oposição à atual diretoria corintiana. O lançamento será no dia 4 de julho, aniversário de oito anos do título da Libertadores, conquistado com ele na presidência. Gobbi ficou no cargo do início de 2012 até o início de 2015.