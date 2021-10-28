Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Marinho, Zanocelo e Camacho não enfrentarão o Athletico Paranaense

Atacante e meia receberam o terceiro cartão amarelo contra o Fluminense nesta quarta-feira, no duelo na Vila. Já volante está entregue ao departamento médico do clube...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 out 2021 às 22:10

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 22:10

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos não terá Vinícius Zanocelo e Marinho contra o Athletico-PR, sábado, pelo Campeonato Brasileiro, na Arena da Baixada. Os dois jogadores receberam o terceiro cartão amarelo no duelo contra o Fluminense, nesta quarta (27), e cumprirão suspensão automática pelo acúmulo de três cartões.Outro jogador que não atuará na partida é Camacho. Foi detectado uma lesão muscular na posterior da coxa direita do volante e ainda não há previsão de retorno. Ele deve desfalcar o Santos nas próximas rodadas e passará por um tratamento intensivo, sendo reavaliado diariamente pelo Departamento Médico do clube.Por outro lado, o time de Fábio Carille terá a volta do meia Jean Mota, que cumpriu suspensão contra o time carioca após receber o cartão vermelho contra o América-MG, no último final de semana. Vale lembrar que a venda do jogador para o Inter Miami, dos Estados Unidos, por R$ 2,8 milhões, já está encaminhada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados