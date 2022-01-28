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futebol

Marinho x Michael: veja os números dos dois jogadores nos últimos anos

Flamengo negociou atacante com o Al Hilal, mas já fechou com o ex-santista para a vaga...

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 08:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jan 2022 às 08:45
Sai Michael, chega Marinho. Ao menos no papel, a troca de momento no Flamengo é essa. Um atacante de lado vendido para o Al Hilal, da Arábia Saudita, um outro da posição, vindo do Santos, chegando para o seu lugar. Na prática, algumas características diferentes e outras bem similares. Os momentos dos jogadores também eram distintos.
Marinho viveu um ótimo ano em 2020, sendo eleito inclusive o Rei da América, após ser finalista da Libertadores com o Peixe - perde a decisão para o Palmeiras. No Brasileiro daquele ano, marcou 17 gols em apenas 27 partidas, terminando em 3º na artilharia, atrás apenas de Luciano, do São Paulo, e Claudinho, do Red Bull Bragantino, com um a mais. Na temporada passada, porém, não repetiu o desempenho, marcando somente seis vezes em 27 jogos.
Michael também foi o 3º maior goleador do Brasileirão, só que em 2021, quando estufou as redes 14 vezes em 35 atuações. O rápido atacante acabou sendo superado somente por Hulk, do Atlético Mineiro, com 19, e Gilberto, do Bahia, com 15. Um ano antes, no entanto, passou em branco na competição.A diferença no volume de gols de cada um na soma dos últimos anos se deve principalmente pelas características distintas dos dois. Apesar de ambos atuarem pelos lados do campo, Marinho tem como ponto forte o corte pra dentro, saindo da direita, para finalizar de média distância com a perna canhota. Em 2020, por exemplo, foi o segundo jogador com mais gols de fora da área, cinco, dois a menos que Claudinho. Além disso, foi o jogador que mais bateu faltas diretas para o gol, 23 no total - duas terminaram nas redes.
Já Michael, que vinha atuando mais pela esquerda, tem outro perfil. Habilidoso, foi o maior driblador do Brasileiro em 2019, quando ainda estava no Goiás, e o 4º na última edição, de acordo com dados do site Sofascore. Recurso muito utilizado para vencer seus adversários e entrar na área, onde marcou seus 14 gols no último campeonato nacional.
Se por um lado o Flamengo perde um dos melhores dribladores do futebol brasileiro nos últimos anos, repõe com um dos maiores finalizadores. Confira os números completos:
MICHAEL X MARINHO - Últimos três Brasileiros- Dados Sofascore (estatísticas) e OGol (minutos)
90 jogos x 83 jogos5727 minutos x 6113 minutos23 gols x 31 gols10 assistências x 12 assistências209 dribles x 136 dribles169 finalizações x 244 finalizações
Crédito: MichaelfoivendidoparaaArábiaSaudita(Divulgação/SantoseFlamengo

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