Marinho testa negativo para Covid e é integrado na pré-temporada do Santos

O atacante Marinho testou negativo para a Covid-19 e já está integrado ao elenco do Santos para a pré-temporada de 2022. Com essa atualização, o Peixe tem apenas três casos de Covid-19 entre os jogadores: o volante Sandry, o meia Sánchez e o atacante Leo Baptistão. Eles já estão isolados e sendo acompanhados pelo Departamento Médico do clube.O volante Vinícius Zanocelo, que foi diagnosticado com Covid no final das férias, já testou negativo neste domingo e foi liberado para iniciar o trabalho. Já o zagueiro Luiz Felipe e o atacante Ângelo haviam testaram positivo no último domingo, mas estavam sem sintomas e testaram negativo após realizar nossos testes para a doença. Após o segundo teste negativo, foram liberados e reintegrados ao elenco no CT.Marinho é um dos líderes do elenco santista. O camisa 11 foi artilheiro da temporada do Santos em 2020 e 2021, mas sofreu com lesões e Covid-19 no ano passado. Ao todo pelo Peixe são 112 jogos, 41 gols e 17 assistências.