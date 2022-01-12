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futebol

Marinho testa negativo para Covid e é integrado na pré-temporada do Santos

Jogador voltou aos treinos nesta quarta-feira depois de testar negativo para Covid...
LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2022 às 13:53

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 13:53

O atacante Marinho testou negativo para a Covid-19 e já está integrado ao elenco do Santos para a pré-temporada de 2022. Com essa atualização, o Peixe tem apenas três casos de Covid-19 entre os jogadores: o volante Sandry, o meia Sánchez e o atacante Leo Baptistão. Eles já estão isolados e sendo acompanhados pelo Departamento Médico do clube.O volante Vinícius Zanocelo, que foi diagnosticado com Covid no final das férias, já testou negativo neste domingo e foi liberado para iniciar o trabalho. Já o zagueiro Luiz Felipe e o atacante Ângelo haviam testaram positivo no último domingo, mas estavam sem sintomas e testaram negativo após realizar nossos testes para a doença. Após o segundo teste negativo, foram liberados e reintegrados ao elenco no CT.Marinho é um dos líderes do elenco santista. O camisa 11 foi artilheiro da temporada do Santos em 2020 e 2021, mas sofreu com lesões e Covid-19 no ano passado. Ao todo pelo Peixe são 112 jogos, 41 gols e 17 assistências.
Crédito: MarinhoestáliberadoparavoltaraostreinosdoSantos(FOTO:IvanStorti/SantosFC

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