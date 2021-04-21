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futebol

Marinho se incomoda com pergunta sobre queda de rendimento após Covid

Atacante afirmou que pergunta seria diferente se o Santos tivesse vencido a partida contra o Barcelona-EQU e que ele "não joga sozinho"...

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 14:55

LanceNet

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Publicado em 

21 abr 2021 às 14:55
Crédito: Divulgação/Santos FC
Na estreia da fase de grupos da Copa Libertadores, o Santos perdeu por 2 a 0 para o Barcelona, do Equador, na noite de terça-feira, na Vila Belmiro.
Após o jogo, Marinho defendeu o técnico Ariel Holan por mais uma atuação ruim da equipe. E quando a pergunta foi sobre sua queda de rendimento, o atacante ficou irritado com a situação.- Isso é uma crítica? Eu não jogo sozinho, não! Vou me dedicando ao máximo. Fiquei muito tempo sem jogar, acredito que é meu terceiro jogo como titular, vou evoluindo a cada jogo. Se tivéssemos ganhado, a pergunta talvez seria diferente, mas vida que segue - disse Marinho na coletiva de imprensa virtual, após o confronto.
Marinho foi eleito Rei da América na temporada passada após ser um dos destaques do Peixe na campanha do vice-campeonato da Copa Libertadores. Mas logo após a competição o atacante sofreu uma lesão e depois pegou Covid. Devido as duas situações, ele ficou mais de dois meses sem jogar, perdendo inclusive o início dessa temporada, que ele soma cinco jogos, um gol e nenhuma assistência.

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