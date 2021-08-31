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Marinho não deve ser relacionado pelo Santos para jogo contra o Cuiabá

Marinho ainda está em fase final de recuperação de uma lesão muscular...

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 19:00

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2021 às 19:00
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O atacante Marinho vem se recuperando do hematoma que sofreu na coxa esquerda que o tirou das últimas oito partidas na temporada. Apesar da evolução, o jogador deve ficar fora da partida contra o Cuiabá, neste sábado (3), na Arena Pantanal, pela 19ª e última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.Recentemente, o técnico Fernando Diniz falou sobre a ausência do jogador. Ele lamentou a falta que Marinho faz ao time. O jogador perdeu jogos contra Juazeirense, Chapecoense, Corinthians, Libertad, Fortaleza, Internacional e Flamengo.
“Marinho faz muita falta, até quando não está muito inspirado. Chama a atenção, equipes adversárias se preocupam, e nosso time se sente mais à vontade com ele no campo. Não consigo precisar sobre o retorno, avaliamos no dia a dia, e departamento médico ainda não tem uma data específica. Pode treinar e ficar à disposição a qualquer momento. Hoje não consigo adiantar- disse Diniz.Por outro lado, a comissão técnica do Santos ganhou nesta semana importantes reforços. O goleiro Jandrei, o meia Augusto e os atacantes Diego Tardelli e Léo Baptistão treinaram com o restante do grupo. Outra novidade foi o zagueiro Emiliano Velázquez, anunciado nesta segunda.
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