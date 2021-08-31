Marinho não deve ser relacionado pelo Santos para jogo contra o Cuiabá

O atacante Marinho vem se recuperando do hematoma que sofreu na coxa esquerda que o tirou das últimas oito partidas na temporada. Apesar da evolução, o jogador deve ficar fora da partida contra o Cuiabá, neste sábado (3), na Arena Pantanal, pela 19ª e última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.Recentemente, o técnico Fernando Diniz falou sobre a ausência do jogador. Ele lamentou a falta que Marinho faz ao time. O jogador perdeu jogos contra Juazeirense, Chapecoense, Corinthians, Libertad, Fortaleza, Internacional e Flamengo.

“Marinho faz muita falta, até quando não está muito inspirado. Chama a atenção, equipes adversárias se preocupam, e nosso time se sente mais à vontade com ele no campo. Não consigo precisar sobre o retorno, avaliamos no dia a dia, e departamento médico ainda não tem uma data específica. Pode treinar e ficar à disposição a qualquer momento. Hoje não consigo adiantar- disse Diniz.Por outro lado, a comissão técnica do Santos ganhou nesta semana importantes reforços. O goleiro Jandrei, o meia Augusto e os atacantes Diego Tardelli e Léo Baptistão treinaram com o restante do grupo. Outra novidade foi o zagueiro Emiliano Velázquez, anunciado nesta segunda.