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Marinho, Muniz, Artur... Veja quem são os maiores finalizadores do Brasileirão 2021

Campeonato Brasileiro já registra quase mil finalizações em 46 jogos disputados...
LanceNet

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Publicado em 

22 jun 2021 às 12:31

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 12:31

Crédito: Marinho, Muniz e Artur no Top 3 (Divulgação/Santos Alexandre Vidal/Flamengo Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
Com cinco rodadas disputadas - quatro jogos adiados ainda precisam ser realizados -, o Campeonato Brasileiro já se aproxima da marca de 100 gols e mil finalizações. Nas 46 partidas disputadas até o momento, foram 99 bolas na rede - média de 2,15 por confronto - em 995 tentativas de finalização, segundo dados do Footstats.
Destaque individual para Gilberto, do Bahia, artilheiro da competição até o momento com quatro tentos. Rodrigo Muniz, do Flamengo, Edenílson, do Internacional, e Yago Pikachu, do Fortaleza, aparecem logo atrás, com três. Coletivamente, no entanto, o ataque mais positivo é o do Red Bull Bragantino, que já estufou as redes adversárias 13 vezes. O Palmeiras e o Tricolor do Pici vêm na segunda posição, com nove.
No topo da lista de jogadores que mais arriscaram arremates, no entanto, estão dois que ainda não aparecem entre os primeiros na artilharia: Marinho, do Santos, e Artur, do Red Bull Bragantino. Ambos marcaram dois gols em 20 tentativas. O atacante do Peixe é quem mais acertou o alvo, oito vezes, seguido pelo camisa 7 do Massa Bruta, e Muniz, do Rubro-Negro Carioca, todos com sete. Confira o ranking:
JOGADORES COM MAIS FINALIZAÇÕES CERTAS NO BRASILEIRO 2021- Dados do Footstats
1º - Marinho - Santos - 82º - Artur - Red Bull Bragantino - 7Muniz - Flamengo - 74º - Caio Paulista - Fluminense - 6Gilberto - Bahia - 6Bruno Henrique - Flamengo - 6Gabriel Pirani - Santos - 68º - Hulk - Atlético-MG - 5​Kaio Jorge - Santos - 5Gustavo Scarpa - Palmeiras - 5Natanael - Atlético-GO - 5Edenílson - Internacional - 5Pikachu - Fortaleza - 5

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