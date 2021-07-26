Marinho fala sobre derrota do Santos em casa: 'Sensação péssima'

Titular e sem brilho na derrota do Santos contra o Atlético-GO, neste domingo (25), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante Marinho falou com Flow Podcast sobre como é seu final de dia após uma derrota, principalmente como mandante.-O cara chega em casa e fica muito louco. Torcedor imagina que o jogador chega em casa e fica nem aí, vai beber, e eu não consegui nem brincar com a minha família. Fiquei muito bolado, ainda mais por perder em casa. Perder em casa ainda é louco demais. É uma sensação péssima- disse Marinho.