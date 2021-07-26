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Marinho fala sobre derrota do Santos em casa: 'Sensação péssima'

o atacante falou com Flow Podcast sobre como é seu final de dia após uma derrota...

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 18:00

LanceNet

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Publicado em 

26 jul 2021 às 18:00
Crédito: Divulgação / Twitter Santos
Titular e sem brilho na derrota do Santos contra o Atlético-GO, neste domingo (25), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante Marinho falou com Flow Podcast sobre como é seu final de dia após uma derrota, principalmente como mandante.-O cara chega em casa e fica muito louco. Torcedor imagina que o jogador chega em casa e fica nem aí, vai beber, e eu não consegui nem brincar com a minha família. Fiquei muito bolado, ainda mais por perder em casa. Perder em casa ainda é louco demais. É uma sensação péssima- disse Marinho.
O atacante Marinho vai desfalcar o Santos na partida do próximo domingo, diante da Chapecoense, em Chapecó, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Atlético-GO e terá de cumprir suspensão automática.Antes disso, o Rei da América entrará em campo nesta quarta-feira, novamente com mando santista, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A volta está marcada para o dia o dia 4 de agosto, no Estádio Adauto Moraes.

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