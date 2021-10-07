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Marinho é homenageado após completar 100 jogos pelo Santos

Atacante é uma das esperanças santistas para a equipe voltar a vencer no Brasileirão...

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 21:51

LanceNet

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Publicado em 

06 out 2021 às 21:51
Crédito: Ivan Storti / Santos FC
No duelo contra o Ceará, no último dia 18, na Arena Castelão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante Marinho completou 100 jogos vestindo o manto do Santos. Por conta do feito alcançado, o atleta foi homenageado nesta quarta-feira (6).Antes do treino no gramado, Marinho foi surpreendido no auditório do CT Rei Pelé pelo Ídolo Eterno Pepe. Ao lado do técnico Fábio Carille e do executivo de futebol André Mazzuco, o Canhão da Vila entregou uma camisa comemorativa e uma placa ao atual camisa 11 do Peixe.“Na verdade, eu queria que a gente estivesse em momento positivo para poder comemorar esse feito, ainda mais com o Seo Pepe aqui do nosso lado. É um cara que tem uma história gigante no clube e eu admiro demais. É uma honra receber essa camisa e a placa das mãos dele”, afirmou o atacante santista.Com Marinho à disposição, o Santos faz clássico contra o São Paulo nesta quinta-feira (7), às 18h30, no Morumbi, pela 24ª rodada do Brasileirão. O jogador voltou aos campos recentemente após um problema muscular na coxa que o tirou por quase um mês.
“E que amanhã possa vir a vitória no clássico para a gente poder celebrar. Estamos trabalhando bastante e tenho certeza que as coisas vão começar a acontecer para todos”, concluiu Marinho.

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