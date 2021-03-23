Marinho, do Santos, elogia Matheus Nascimento, joia do Botafogo: 'Joga muito'

O desempenho da joia do Botafogo Matheus Nascimento, de 17 anos, vem agradando não só a torcida alvinegra, como também aos demais jogadores do Brasil. O atacante Marinho, do Santos, eleito o melhor jogador do continente pelo jornal "El País", do Uruguai, elogiou o camisa 9 do Botafogo através das redes sociais.​> Nome de Ricardinho é publicado no BID- Tamo junto craque, joga muito - elogiou Marinho.Matheus Nascimento é visto como uma das principais promessas do Botafogo para o futuro. O jogador estreou no profissional em 2020 e, mesmo com 16 anos à época, correspondeu a altura e agradou a torcida. O atacante atua pelo elenco profissional do Alvinegro e também soma passagens pela seleção brasileira de base.