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Marinho, do Santos, critica marcação de pênalti contra o Botafogo: 'Está sendo roubado'

Atacante do Santos ficou revoltado com o lance que quase custou a vitória ao Botafogo...
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Publicado em 

22 fev 2021 às 23:23

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 23:23

Crédito: Marinho em ação pelo Santos (Twitter/Santos FC
A vitória do Botafogo diante do São Paulo por 1 a 0, no estádio Nilton Santos, foi marcado por um lance polêmico. Aos 35 minutos da etapa final, o árbitro da partida, Braulio da Silva Machado, viu um pênalti de Sousa no jogador do São Paulo. O lance dividiu opiniões, e Marinho, dos Santos, criticou a marcação através das redes sociais.+ 'Deveremos ser certeiros nas contratações', diz Chamusca em apresentação- O cara dá um pênalti desse...eu larguei. Botafogo caiu já, ok! Mas está sendo roubado, não existe isso. - diz o post que já foi apagado.(Reprodução/ Instagram)Apesar da marcação, o goleiro Diego Loureiro acertou o canto e assegurou a vitória alvinegra.O Botafogo volta a campo contra o Ceará nesta quinta-feira, no Castelão, às 21h30. Essa partida é válida pela última rodada do Brasileirão de 2020.

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