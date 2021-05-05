Marinho diz que resultado dá confiança ao Santos

O atacante Marinho foi eleito o melhor jogador em campo no jogo em que o Santos venceu o The Strongest por 5 a 0, na noite desta terça-feira, na Vila Belmiro. Após o confronto, o camisa 11 comentou sobre a boa partida e lembrou dos dias em que ficou fora por conta de lesão e COVID-19.“Acredito que venho evoluindo. Contra o Braga (Red Bull Bragantino) pude melhorar. São 65 dias parado e isso não foi bom para mim. Vou honrar essa camisa até o fim do meu contrato”, disse Marinho.Em relação ao jogo, o jogador viu evolução do time após a sequência do trabalho, mesmo com os resultados ruins que vinham acontecendo.“Na verdade o mais importante é o resultado, jogo consistente, todos aparecem, não só eu. Foi uma partida boa, temos se dedicado, a situação não é das melhores, mas só o trabalho. As críticas aparecem e servem para nos impulsionar. Glorifico a Deus por poder voltar a marcar”.