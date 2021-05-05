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futebol

Marinho diz que resultado dá confiança ao Santos

Atacante marcou um gol, logo no início do jogo, e fez bela jogada para o tento de Lucas Braga. No final, foi eleito o melhor homem em campo na partida contra o The Strongest...
LanceNet

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Publicado em 

04 mai 2021 às 22:00

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 22:00

Crédito: ALEXANDRE SCHNEIDER / AFP / POOL
O atacante Marinho foi eleito o melhor jogador em campo no jogo em que o Santos venceu o The Strongest por 5 a 0, na noite desta terça-feira, na Vila Belmiro. Após o confronto, o camisa 11 comentou sobre a boa partida e lembrou dos dias em que ficou fora por conta de lesão e COVID-19.“Acredito que venho evoluindo. Contra o Braga (Red Bull Bragantino) pude melhorar. São 65 dias parado e isso não foi bom para mim. Vou honrar essa camisa até o fim do meu contrato”, disse Marinho.Em relação ao jogo, o jogador viu evolução do time após a sequência do trabalho, mesmo com os resultados ruins que vinham acontecendo.“Na verdade o mais importante é o resultado, jogo consistente, todos aparecem, não só eu. Foi uma partida boa, temos se dedicado, a situação não é das melhores, mas só o trabalho. As críticas aparecem e servem para nos impulsionar. Glorifico a Deus por poder voltar a marcar”.
Com o resultado, o Peixe somou seus primeiros pontos na Copa Libertadores. A equipe agora tem três pontos e ocupa a terceira colocação em sua chave. A goleada por 5 a 0 fez ainda o time tirar o saldo de quatro gols negativos que tinha.
Para Marinho, o Santos segue vive na disputa por uma das duas vagas para a próxima fase. Faltam três jogos para o término da fase de grupos.
“O resultado nos dá esperança. Estávamos treinando forte mas os jogos estavam abaixo. Hoje dá confiança e ainda faltam três jogos. Parabéns para toda equipe pelo resultado”, finalizou o atacante.

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