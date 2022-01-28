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Marinho desembarca no Rio de Janeiro para assinar com o Flamengo

Marinho, ex-Santos, é o primeiro reforço da Era Paulo Sousa; pelo jogador, o Rubro-Negro desembolsou R$ 7 milhões...

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 21:49

LanceNet

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Publicado em 

27 jan 2022 às 21:49
Marinho desembarcou no Rio de Janeiro na noite desta quinta-feira para se apresentar realizar exames e assinar contrato com o Flamengo. A negociação entre o Rubro-Negro e o Santos avançou, e o jogador será oficializado como o primeiro reforço da Era Paulo Sousa em breve.> Novo uniforme 1 do Flamengo tem imagem vazada; veja o modeloAinda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWVale destacar que Marinho tinha o desejo de defender o Flamengo, o que pesou na negociação. O atacante, inclusive, abriu mão de uma divida que o clube da Vila Belmiro tem com ele. Pelo jogador, o Rubro-Negro desembolsou R$ 7 milhões.
Na última temporada, Marinho disputou 42 partidas, marcou nove gols e deu quatro assistências. No entanto, o auge da carreira foi em 2020, quando fez 24 gols e deu oitos assistências em 43 jogos disputados. Além disso, o atacante foi eleito o Rei da América no ano em questão.
Crédito: MarinhoéreforçodoFlamengo(Foto:IvanStorti/Santos

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