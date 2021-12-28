Maringá anuncia a contratação do meia Anderson Ceará, emprestado pelo Santos

O Santos emprestou o meia Anderson Ceará ao Maringá até o final do Campeonato Paranaense de 2022. Sem espaço no elenco profissional do Alvinegro Praiano, o jogador enfrenta um novo empréstimo para ganhar minutagem.Anderson Ceará, de 22 anos, estava treinando pelo Santos B, mas o Peixe deve encerrar a categoria. A princípio, o meia queria um empréstimo com calendário anual, mas não chegou a um acordo o Londrina (ele havia recusado a proposta do São Joseense). No Maringá, ele terá o calendário estadual.

O meia voltou de empréstimo do CRB ainda em fevereiro e foi reintegrado ao Sub-23. O Menino da Vila se destacou em algumas partidas pelo Brasileiro de Aspirantes. O meia chegou a ser relacionado em partidas pelo Paulistão e na Copa Paulista, mas desde então vivia uma indefinição no clube, apesar da vontade de seguir no Peixe e buscar seu espaço entre os profissionais.A passagem do jogador pelo CRB não foi das melhores. O meia deixou o Santos pensando em ter mais oportunidades, mas entrou em campo apenas três vezes pela equipe alagoana, somando 66 minutos. O contrato de Anderson Ceará com o Peixe é válido até 31 de julho de 2023.