Mariana Ribeiro, goleira do Fluminense, é convocada para Seleção Brasileira Feminina Sub-17

Na última terça, a CBF divulgou a convocação para a Seleção Brasileira de Futebol Feminino Sub-17. Mariana Ribeiro, goleira recém-chegada no Fluminense, foi uma das surpresas da lista. Titular na equipe do Fluminense sub-18, a jogadora nunca havia sido convocada e comemorou a oportunidade. Mais alta do que a média da modalidade, com 1,80m, Mariana conquistou a vaga no elenco tricolor em pouco tempo. Mesmo com a convocação, ela segue focada no Brasileirão Feminino sub-18 e na classificação para a próxima fase do campeonato.
- É uma emoção muito grande fazer parte dessa convocação, tanto para mim quanto para a minha família. Estou realizando um sonho de criança que não é só meu, e sou grata a Deus por me abençoar - disse. Além da goleira, a técnica Simone Jatobá selecionou outras quatro atletas de Xerém: Duda Calazans, Luana Gusmão, Mirella Santos e Lara Dantas também integram o plantel da Amarelinha. Os treinos começam no dia 26 de julho e seguem até 6 de agosto, em Pinheiral, no Rio de Janeiro, e depois irão acontecer na Granja Comary, em Teresópolis.